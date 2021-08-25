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  4. Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Michelle Rodriquez kız arkadaşıyla yat turuna çıktı

Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Michelle Rodriquez kız arkadaşıyla yat turuna çıktı

25.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yılların başında rol aldığı Lost dizisiyle üne kavuşan Michelle Rodriguez, İtalya açıklarında yat turuna çıktı. Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızına tatilde, İtalyan sunucu Rafaella Zardo eşlik etti.

Unutulmaz dizilerin başında gelen Lost’taki rolüyle dünya çapında üne kavuşan biseksüel oyuncu Michelle Rodriguez, tatil için İtalya’yı tercih etti. Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusuna, İtalya sunucu Rafaella Zardo eşlik etti.

MICHELLE RODRIGUEZ YAT TURUNDA

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi vizyona girdikten hemen sonra serinin yeni filminin çekimleri için enerji depolamak isteyen Michelle Rodriguez, tatile çıktı.
Tatil için İtalya’yı tercih eden 43 yaşındaki oyuncuya, İtalya sunucu Rafaella Zardo eşlik etti.
43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün de çıktığı yat turunda objektiflere takıldı.
Rodriguez ve 48 yaşındaki Zardo, kiraladıkları lüks yatla sabah saatlerinde denize açıldı.
Gün boyu denize giren, yüzüp güneşlenen iki arkadaş, su sporlarıyla da ilgilendi. Michelle Rodriguez ile Raffaella Zardo, yoruldukları zaman güverteye çıkıp şezlonglarda dinlendi. İki arkadaş daha sonra tekrar denize girdi.
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Anahtar Kelimeler:
Michelle Rodriguez
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