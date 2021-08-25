Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Michelle Rodriquez kız arkadaşıyla yat turuna çıktı

Unutulmaz dizilerin başında gelen Lost’taki rolüyle dünya çapında üne kavuşan biseksüel oyuncu Michelle Rodriguez, tatil için İtalya’yı tercih etti. Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusuna, İtalya sunucu Rafaella Zardo eşlik etti.

MICHELLE RODRIGUEZ YAT TURUNDA

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi vizyona girdikten hemen sonra serinin yeni filminin çekimleri için enerji depolamak isteyen Michelle Rodriguez, tatile çıktı.

Tatil için İtalya’yı tercih eden 43 yaşındaki oyuncuya, İtalya sunucu Rafaella Zardo eşlik etti.

43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün de çıktığı yat turunda objektiflere takıldı.

Rodriguez ve 48 yaşındaki Zardo, kiraladıkları lüks yatla sabah saatlerinde denize açıldı.