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  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama:

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama:

10.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğal gaz aboneliği de yok"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili, "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğal gaz aboneliği de yok." dedi.

İmamoğlu, patlamanın meydana geldiği binadaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye yetkililerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Adli incelemenin de devam ettiğini kaydeden İmamoğlu, "Yapılan ön incelemede tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili birimlerin adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Ancak şunu net ifade edebiliriz: Görülen binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğal gaz aboneliği de yok." dedi.

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için duyduğu üzüntüyü dile getiren İmamoğlu, "Böyle bir olay olsun istemezdik ama içeride neyin patlamalara ve yangına sebep olduğu, adli tespitler yapıldıktan sonra netleşecek. Ama şunu ifade edeyim: Biraz acele bir açıklama yapılmış. Biz zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Ona rağmen temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik." diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama:

- "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğal gaz aboneliği de yok"

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

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patlama Kadıköy doğal gaz fikirtepe

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