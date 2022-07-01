İBB, Kadıköy'de ''Denizcilik Şenlikleri'' düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kadıköy Caddebostan sahilinde "Denizcilik Şenlikleri" düzenlendi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek şenliklerin açılışında konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, Lozan Antlaşması ile Montrö Sözleşmesi'nin önemine dikkati çekti.

İmamoğlu, ''Bu antlaşmalar olmasa özgür olmazdık. Denizler bize ait olmazdı. Bugün aslında yaptığımız kutlama, bu yönde bir kutlama. Emeği geçen Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün milletimizin Kabotaj Bayramı kutlu olsun.'' diye konuştu.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 1-2-3 Temmuz'da 35 farklı noktada 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri, atölyeler ve film gösterimleri yapılacak.

Tüm İstanbulluların davetli olduğu programda; Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz, toplam 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Denizcilik Şenlikleri'nde eğlenceli aktivitelerin yanı sıra şehrin denizcilik kültürü ve birikimi de söyleşi ve atölyelerde anlatılacak. Söyleşilerde spor, edebiyat, iklim değişikliği konuları İstanbul’un denizle ilişkisi bağlamında ele alınacak. Atölyelerde ise halat yapımı, taş boyama ve ağ örme deneyimlenecek.

Sergi, dans gösterileri ve gezilerin mavilikle iç içe üç gün yaşanacağı Denizcilik Şenlikleri'ne İstanbullular ücretsiz katılabilecek.