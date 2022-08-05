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İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

05.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Büyükada'da açtığı plaj, hizmete sunuldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığına ait olup daha önce Kartal Belediyesince işletilen mekan, İBB şirketi BELTUR tarafından Bakanlıktan kiralandı.

Kiralamanın ardından iskelenin yenilendiği ve platformun kurulduğu alanda 500 kişilik plaj oluşturuldu.

BELTUR​​​​​​​ kafenin de konulduğu plaj, yaz sonuna kadar 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Yetişkinler, hafta içi kişi başı 95 lira, hafta sonu 120 lira vererek plajı kullanabilecek. 7-12 yaşındaki çocuklar için yüzde 50 indirimli ücret tarifesi uygulanırken, 7 yaşına kadarki çocuklar ise plajdan ücretsiz faydalanabilecek.

Adalar'da yaşayan ve Adakart sahibi olanlar ise yüzde 20 indirimle aynı hizmetlerden yaralanabilecek.

Ulaşım için Bostancı ve Kartal'dan direkt plaja hareket eden tekneler, gün sonunda da geri dönecek yolcuları taşıyacak.

Hazırlıkları tamamlanan plaj, ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı.

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

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