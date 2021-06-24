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İbo Show konukları belli oldu mu? İbo Show konukları kimdir?

24.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında her cumartesi 20.00'da seyirciyle buluşan İbo Show bu cumartesi sezon finaliyle ekranlarda olacak. İbo Show'un bu haftaki konukları merak ediliyor. Seyirciler "İbo Show konukları belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu haftaki isimler belli oldu! Peki İbo Show konukları kimdir? İşte ayrıntılar...

"İbo Show konukları belli oldu mu?" , "İbo Show konukları kimdir?" soruları arama motorlarından araştırılıyor. Sevilen program İbo Show bu cumartesi sezon finali ile Star ekranlarında olacak. İşte ayrıntılar...

İbo Show konukları kimler?

Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show bu hafta da birbirinden değerli konuklarını ağırlayacak. İbo Show, bu hafta cumartesi günü sezon finali ile yayın hayatına kısa bir mola veriyor.

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU MU?

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU MU?
26 Haziran 20.00'da Star TV ekranlarında seyircilerle buluşacak olan İbo Show'un konukları Şafak Sezer, Hatice, Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Ömer Faruk Bostan ve Ankaralı Turgut olacak.

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?
20 Nisan 1977 doğumlu Ankaralı Coşkun 44 yaşındadır. Ankaralı Coskun'un babası da müzisyendir. Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. İlk albümünü 1996'da çıkarmıştır.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

ANKARALI TURGUT KİMDİR?
1963 Ankara doğumlu Ankaralı Turgut 58 yaşındadır. Müzisyen, söz yazarı ve oyuncudur. 1986 yılında Hülya Sakar ile hayatını birleştirmiş ancak 2006'da bu evlilik bitmiştir. Meltem Karataş ile 2006'de evlenmiş 2007'de boşanmıştır.

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

ŞAFAK SEZER KİMDİR?
10 Ekim 1970 Ankara doğumlu Şafak Sezer 50 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusudur. Esra Sezer ile evlidir ve Sudem Sezer, Irmak Sezer adında iki çocuk babasıdır. Kolpaçino, Kolpaçino: Bomba, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Ketenpere gibi birçok projede yer almış tanınan bir oyuncudur.
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Anahtar Kelimeler:
Ankaralı Turgut İbrahim Tatlıses İbo Show
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