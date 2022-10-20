Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Icardi-Wanda Nara ilişkisi bambaşka bir boyuta tırmandı. Yıldız oyuncunun barışma çabalarına rağmen geri adım atmayan Wanda Nara'nın başka bir ilişkiye başladığı da iddia edilmişti. Nara ile barışmak için Arjantin'e giden yıldız oyuncu, Nara'nın kaldığı otelin güvenlik güçleri tarafından dışarıya atılmış ve görüntüler servis edilmişti.

❌Wanda Nara ile görüşmek için Arjantin'e giden Icardi, otele giremedi ve görevlilerle tartıştı.



İşte o anlar... ????️



[????Gossipeame] pic.twitter.com/V5dQddIAsR — Mynet Spor (@mynetspor) October 19, 2022

ICARDI HAYRANLARINDAN KARŞI HAMLE!

Bu olayın ardından Icardi'nin hayranları Wanda Nara'nın eski seks görüntülerini basına sızdırdı. Cinsel içerikli videolar çeken Nara'nın 4 videosunu paylaşan hacker grubu, Arjantin'de gündeme oturdu. Kısa süre içinde dünyaya yayılan o görüntüler deprem etkisi yarattı.