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  4. Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

20.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wanda Nara ile ilişkisini noktalayan Icardi'nin Arjantin'de görüntüleri basına sızdırılmıştı. Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e giden yıldız oyuncunun Wanda Nara'nın kaldığı otele girmek istemesinin ardından güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılması Twitter'da yayınlanmıştı. Bu hamleden sonra Icardi'nin hayranları, Wanda Nara'nın eski cinsel içerikli videolarını sosyal medya platformlarına servis etti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Icardi-Wanda Nara ilişkisi bambaşka bir boyuta tırmandı. Yıldız oyuncunun barışma çabalarına rağmen geri adım atmayan Wanda Nara'nın başka bir ilişkiye başladığı da iddia edilmişti. Nara ile barışmak için Arjantin'e giden yıldız oyuncu, Nara'nın kaldığı otelin güvenlik güçleri tarafından dışarıya atılmış ve görüntüler servis edilmişti.

ICARDI HAYRANLARINDAN KARŞI HAMLE!

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Bu olayın ardından Icardi'nin hayranları Wanda Nara'nın eski seks görüntülerini basına sızdırdı. Cinsel içerikli videolar çeken Nara'nın 4 videosunu paylaşan hacker grubu, Arjantin'de gündeme oturdu. Kısa süre içinde dünyaya yayılan o görüntüler deprem etkisi yarattı.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
seks Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray

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