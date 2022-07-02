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İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

02.07.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarını takip etti.

Soylu, İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışma yürütülen bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kayıp Recep Bakırcı'nın dedesi Salih ve 15 yaşındaki kardeşi Yusuf Samet Bakırcı ile görüşen Soylu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayıp gencin dedesi ile kardeşine sarılan Soylu, "Hep beraber buradayız, işin başındayız. Sabrınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra helikopter ile Kastamonu'dan ayrıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

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