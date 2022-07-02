Kayıp gencin dedesi ile kardeşine sarılan Soylu, "Hep beraber buradayız, işin başındayız. Sabrınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kayıp Recep Bakırcı'nın dedesi Salih ve 15 yaşındaki kardeşi Yusuf Samet Bakırcı ile görüşen Soylu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

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