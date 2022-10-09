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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

09.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Abluka Sonbahar Kış-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında 650 personelin katılımıyla başlatılan operasyonda, yaklaşık 3,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan "Eren Abluka Sonbahar Kış-2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton 470 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak için Lice-Bayırlı-Koçmarin ve Sağlık Mahallesi kırsalında "Eren Abluka Sonbahar Kış-2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı.

Operasyona, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personel katıldı.

Dört sığınağın kullanılamaz hale getirildiği operasyonda, 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi ile 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Bir EYP düzeneği ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin de ele geçirildiği operasyon ile terör örgütünün finansman sağlanması engellendi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

- Eren Abluka Sonbahar Kış-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında 650 personelin katılımıyla başlatılan operasyonda, yaklaşık 3,5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Lice uyuşturucu terör örgütü

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