İddialı pozlardan sonra Buket Aydın estetiksiz haliyle gündem oldu

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken spiker Buket Aydın son haliyle gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı.

Bir kullanıcı, “Estetik bir insanı bu kadar mı değiştirir tanıyamadım resmen” şeklinde yorum yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Demek güzellik bir kandırmacaymış” ifadelerini kullandı.

YENİ PROGRAMLA DÖNÜYOR

İşiyle gündeme gelmek istediğini her fırsatta söylese de pozlarıyla ve aşk hayatıyla konuşulan Aydın yeni bir program için kolları sıvadı. Son dönemde yaptığı işlerde süreklilik sağlayamayan Buket Aydın, yeni televizyon programıyla ekranlara geri dönüyor.

Orijinal Türk formatı olan ‘Tarafını Seç’i sunacak olan Buket Aydın en sevilen ünlülerden en dikkat çeken siyasilere kadar birçok tanınan ve bilinen isimi ağırlayacak.

Formatı Özlem Çelik ve Özcan Maviş tarafından geliştirilen programda, taraflar bir araya gelmeden tartışacak, jüri ise sosyal medya olacak.