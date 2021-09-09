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  4. İddialı pozlardan sonra Buket Aydın estetiksiz haliyle gündem oldu

İddialı pozlardan sonra Buket Aydın estetiksiz haliyle gündem oldu

09.09.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Sarıgül'le ilişkisiyle ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın son pozlarından sonra yine olay oldu. Aydın'ın estetiksiz hali yine gündeme geldi.

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken spiker Buket Aydın son haliyle gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı.

Ekran Alıntısı

Bir kullanıcı, “Estetik bir insanı bu kadar mı değiştirir tanıyamadım resmen” şeklinde yorum yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Demek güzellik bir kandırmacaymış” ifadelerini kullandı.

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YENİ PROGRAMLA DÖNÜYOR

İşiyle gündeme gelmek istediğini her fırsatta söylese de pozlarıyla ve aşk hayatıyla konuşulan Aydın yeni bir program için kolları sıvadı. Son dönemde yaptığı işlerde süreklilik sağlayamayan Buket Aydın, yeni televizyon programıyla ekranlara geri dönüyor.

Ekran Alıntısı

Orijinal Türk formatı olan ‘Tarafını Seç’i sunacak olan Buket Aydın en sevilen ünlülerden en dikkat çeken siyasilere kadar birçok tanınan ve bilinen isimi ağırlayacak.

&quot;İşimle gündeme gelmek istiyorum&quot; diyen Buket Aydın yırtmaçlı pozuyla dikkat çekti"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın yırtmaçlı pozuyla dikkat çekti

Formatı Özlem Çelik ve Özcan Maviş tarafından geliştirilen programda, taraflar bir araya gelmeden tartışacak, jüri ise sosyal medya olacak.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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