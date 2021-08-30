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"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın yırtmaçlı pozuyla dikkat çekti

30.08.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aşk hayatı ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken haber spikeri Buket Aydın, artık işiyle konuşulmak istediğini söylese de pozlarıyla gündeme geliyor.

"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın yırtmaçlı pozuyla dikkat çekti

İş insanı Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişki yürüten ve ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

"Ben artık özel hayatımla ilgili konuşmama kararı aldım. Artık işimle anılacağım bir yıl olsun istiyorum" diyen Buket Aydın iddialı paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Buket Aydın son olarak derin yırtmaçlı bir pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ardından yeni bir poz daha paylaşan Aydın'a takipçileri tam not verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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