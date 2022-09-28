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İki başlı kaplumbağa görenleri şaşkına çevirdi! “Her ikisinin de farklı kişilikleri var”

28.09.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’nın Lang Tengah adasında kaplumbağa yumurtasından çıkan bir yavru görenleri şaşkına çevirdi. İki başlı olarak dünyada gelen kaplumbağa uzmanları hayrete düşürdü. Hayvanı inceledikten sonra uzmanlar canlının iki farklı kişiliği olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Malezya’nın Lang Tengah adasında çift başlı olarak yumurtadan çıkan kaplumbağa yaşama şansının düşük olduğu söylenmesine rağmen nadir bir vaka olarak hayatta kalmayı başardı. Sürüngen üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ekibin başındaki Abidah Zaaba, “Mucizevi bir şekilde yumurtadan çıkmayı başardı. Onu dikkat çekici kılan hayatta kalmasıydı. Bununla çok nadir karşılaşıyoruz. Hala hayatta olan iki başlı bir kaplumbağayı ilk kez görüyorum. Anormal fenotipler yaşamla uyumsuz olabileceğinden, doğuştan malformasyonlar embriyonik ölümlere yol açabilir. Bazı perspektife koymak gerekirse, 2016 ve 2022 yılları arasında kuluçkahanede kuluçkaya yatırılan 88.719 yumurtadan sadece birkaç çift başlı yavruyla karşılaştık” dedi.

“GENETİK VEYA ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ OLABİLİR”

Kaplumbağanın iki başlı olarak dünyayda gelmesinin birçok potansiyel faktöre sahip olduğun dile getiren Zaaba, “Genetik veya çevresel faktörler etkili olabilir. İlki, mutasyonları, kromozomal sapmaları ve akrabalı yetiştirme etkilerini içerebilir. İkincisi sıcaklık ve nemi içerebilir. Her iki kafa da dış uyaranlara farklı tepki verdi, ancak şu ana kadar sağ kafa baskın görünüyor. Her ikisinin de farklı kişilikleri var” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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