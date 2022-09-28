İki başlı kaplumbağa görenleri şaşkına çevirdi! “Her ikisinin de farklı kişilikleri var”

Malezya’nın Lang Tengah adasında çift başlı olarak yumurtadan çıkan kaplumbağa yaşama şansının düşük olduğu söylenmesine rağmen nadir bir vaka olarak hayatta kalmayı başardı. Sürüngen üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ekibin başındaki Abidah Zaaba, “Mucizevi bir şekilde yumurtadan çıkmayı başardı. Onu dikkat çekici kılan hayatta kalmasıydı. Bununla çok nadir karşılaşıyoruz. Hala hayatta olan iki başlı bir kaplumbağayı ilk kez görüyorum. Anormal fenotipler yaşamla uyumsuz olabileceğinden, doğuştan malformasyonlar embriyonik ölümlere yol açabilir. Bazı perspektife koymak gerekirse, 2016 ve 2022 yılları arasında kuluçkahanede kuluçkaya yatırılan 88.719 yumurtadan sadece birkaç çift başlı yavruyla karşılaştık” dedi.