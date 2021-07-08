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  4. İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

08.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen bir son dakika haberine göre; Esra Erol'a geçtiğimiz aylarda katılan Mehmet Duman herkesi şoke etti. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın ardından küçük elti evine dönmüş büyük elti ise yufkacı Muammer’in yanında kalmıştı. Türkiye’yi şoke eden olayda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Milyonlardan tepki gören Muammer Ay ise yakın bir tarihte yasak aşkı Hamide ile olan pozlarını sosyal medyada paylaşıp nispet yaptı…

Yufkacı Muammer olarak tanıdı! Hamide ile aşk pozları...

Esra Erol'un programında ilginç bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
Aylar önce yaşanan ilginç olay, tüm Türkiye'yi ekrana bağlamıştı. Milyonlardan tepki gören Muammer Ay ise yakın bir tarihte yasak aşkı Hamide ile olan pozlarını sosyal medyada paylaşıp nispet yaptı.
Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabını yolladı.
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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
zina neden suç olmaktan çıkarıldı çok merak ediyorum. Bu durumdan memnun olan vekiller onayladı demekki.
valla ben ataistlerde hiç böyle ahlaksızlıklar görmedim .
yazacak birşey bulamıyorum Böyle rezillikleri RTÜK niye sesiz

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