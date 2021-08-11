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İkimizin Sırrı dizisi nerede çekiliyor? İkimizin Sırrı oyuncuları kimler?

11.08.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının yeni dizisi İkimizin Sırrı geçtiğimiz pazar seyirciyle buluştu. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinin çekim mekanları merak konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden tecrübeli isimler yer alıyor. İşte İkimizin Sırrı dizisinin oyuncuları ve çekim mekanları...

Geçtiğimiz pazar ATV ekranlarında yayınlanan İkimizin Sırrı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. İlgi çekici hikayesiyle seyircileri ekranlara kitleyen İkimizin Sırrı dizisinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. İkimizin Sırrı her pazar 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. İşte merak edilenler...

İKİMİZİN SIRRI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İkimizin Sırrı dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İkimizin Sırrı dizisi için Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekimler yapıldı.
Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmeni Cem Akyoldaş, senaristi ise Özen Yula.
İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosunda Leyla Feray ve Aras Aydın, Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek yer alıyor.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

İKİMİZİN SIRRI KONUSU
Dram, aşk türündeki dizide Neva ve kızı Hayal'in hikayesi işleniyor. Anne-kızın mutlu dünyası peşine düşen karanlık adamlarla sarsılıyor. Bu esnada Neva'nın yolu trafik kazasında Alp Karahun ile kesişiyor.
İkimizin Sırrı dizisi her pazar ATV ekranlarında 20.00'da seyircilerle buluşuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Aras Aydın
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