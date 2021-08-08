İkimizin Sırrı dizisinin "Alp"i Aras Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Aras Aydın dizileri...

Bu akşam ATV ekranlarında yerini alan İkimizin Sırrı dizisinde "Alp" karakterine, ünlü oyuncu Aras Aydın hayat veriyor. Ekranların tanınan yüzü Aras Aydın oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. Aras Aydın'ın asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İşte merak edilenler...

Davul, gitar ve piyano olmak üzere 3 farklı enstrüman çalabilen Aydın, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı.