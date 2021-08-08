İkimizin Sırrı dizisinin "Alp"i Aras Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Aras Aydın dizileri...

Bu akşam ATV ekranlarında yerini alan İkimizin Sırrı dizisinde "Alp" karakterine, ünlü oyuncu Aras Aydın hayat veriyor. Ekranların tanınan yüzü Aras Aydın oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. Aras Aydın'ın asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İşte merak edilenler...
Aras Aydın kimdir?
2 Temmuz 1989 Eskişehir doğumlu Aras Aydın 32 yaşındadır.
Asıl ismi Mehti Aras Aydın'dır. Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.
Davul, gitar ve piyano olmak üzere 3 farklı enstrüman çalabilen Aydın, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı.
2016'da "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde "Barış" karakterine hayat verdi. 2018'de yayınlanan "Dışarıda" adlı filmde "Emre Meteoğlu" rolünü oynadı.
Öğretmen Kemal dizisinde Mert, Şefkat Tepe dizisinde Teğmen Volkan, Saklı Kalan dizisinde ise Ateş karakterine hayat verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum