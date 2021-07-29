Ilgaz Dağı yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor! Doğaseverleri manzarası büyülüyor

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." şeklinde sözlerle başlayan şarkıya da konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Ilgaz Dağı, barındırdığı kayak merkezinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikleri bulma imkanı sağlıyor.