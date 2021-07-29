Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Ilgaz Dağı yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor! Doğaseverleri manzarası büyülüyor

Ilgaz Dağı yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor! Doğaseverleri manzarası büyülüyor

29.07.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." şeklinde sözlerle başlayan şarkıya da konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Ilgaz Dağı, barındırdığı kayak merkezinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikleri bulma imkanı sağlıyor.

GÖRENLERİ MEST ETTİ

Havaların ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini kışın beyazı, yazın yeşiliyle ağırlıyor.
Yaklaşık 2 bin 600 metre yükseklikteki Ilgaz'ın zirvesinde ziyaretçiler, rengarenk endemik çiçekler, buz gibi su akan sular, yaylalar ve yürüyüş yolları bulabiliyor.
Karaçam, sarıçam ve göknar ağaçları ile yüksek kesimlerde alpin (yüksek dağlık alanlarda ağaç yetişme sınırının üstünde görülen çayırlık) yaygın olduğu Ilgaz Dağı'nda ayı, kurt, tilki, geyik, karaca ve yaban domuzu gibi 30 civarında yabani hayvanın yaşadığı biliniyor.

"ILGAZ ÖZEL BİR YER"

"ILGAZ ÖZEL BİR YER"
Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu, dağın çok sayıda güzelliği barındırdığını söyledi.
Ilgaz'ın Yurduntepe zirvesinde olduklarını belirten Keleş, "İçinde bulunduğumuz alanın güzelliklerini anlatmaya ne fotoğraf makinesi ne kamera ne de sözcükler yeterli. Bulunduğumuz nokta kışın kayakçıların, karseverlerin ve kış turizminin merkezi. Ilgaz endemik bitkiler, yaylaları, doğal güzellikleri ve içinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde serinleyebileceğimiz, doğayla baş başa kalabileceğimiz bir yer." dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimse ilginlenmiyordu! Şimdi herkes hayran oldu

Kimse ilginlenmiyordu! Şimdi herkes hayran oldu

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Karavan tutkunu çift, müjdeli haberle kontak kapattı

Karavan tutkunu çift, müjdeli haberle kontak kapattı

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Akılalmaz hikaye! Donduktan sonra hayata geri döndü

Akılalmaz hikaye! Donduktan sonra hayata geri döndü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Rekoru kırdı! 200 milyon dolar kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.