İlk kez insan beynine çip takılmıştı! Tüm dünya hayrete düşecek... Herkes merak ediyordu, Elon Musk: "Sadece düşünerek hareket ettirebiliyor"

SpaceX, Tesla'nın da kurucusu ve X platformunun sahibi Elon Musk, tüm dünyada gündem olmayı sürdürüyor. Sahip olduğu Neuralink şirketi tarafından ilk kez bir insan beynine çip takılmıştı. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran gelişme sonrası herkes adı 'Telepathy' olan çiğin etkilerini ve deneydeki insanın sağlık durumunu merak etmeye başlamıştı.

ELON MUSK SON DURUMU AÇIKLADI

Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında (spaces) ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

