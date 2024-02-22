İlk kez insan beynine çip takılmıştı! Tüm dünya hayrete düşecek... Herkes merak ediyordu, Elon Musk: "Sadece düşünerek hareket ettirebiliyor"

SpaceX, Tesla'nın da kurucusu ve X platformunun sahibi Elon Musk, tüm dünyada gündem olmayı sürdürüyor. Sahip olduğu Neuralink şirketi tarafından ilk kez bir insan beynine çip takılmıştı. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran gelişme sonrası herkes adı 'Telepathy' olan çiğin etkilerini ve deneydeki insanın sağlık durumunu merak etmeye başlamıştı.
Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında (spaces) ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Musk, "Hasta, bildiğimiz kadarıyla hiçbir olumsuz etki olmadan tamamen iyileşmiş görünüyor ve fareyi kontrol edebiliyor. Sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor." diye konuştu.
Elon Musk, 30 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.
İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etmişti.
Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını aktarmıştı.
Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.