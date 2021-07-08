İlyas Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu? İzleyicileri üzen gelişme! İlyas Çakırbeyli'yi canlandıran Ozan Akbaba EDHO'dan neden ayrılıyor?

ATV'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde sezon finali ile ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeni bir ayrılık haberi geldi. İlyas Çakırbeyli'nin diziye veda edeceği iddiası dizinin takipçilerini şaşırttı. İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın hangi bölümde ayrılacağı da merak konusu oldu. Peki İlyas Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?
İlyas Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu?
Sezonlardır yayınlanan ve ATV ekranlarının yüksek reytingleriyle bilinen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekrana gelmişti.
Heyecanlı bölümleriyle sevilen dizinin yeni sezon çekimlerinin hangi tarihte başlayacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İlyas Çakırbeyli diziye veda ediyor iddiası!
Dizinin yeni sezonunda İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın diziye veda edeceği iddia edildi.
Seyircileri üzen bu gelişmenin ardından 7.sezon ve yeni sezonda yaşanacak gelişmeler merakla beklenmeye başlandı.
Sezon başında veda edecek!
Yeni sezon hazırlıklarına bu sene Ağustos ayında başlanması beklenen dizide başrol oyuncularından Ozan Akbaba sezonun henüz başında diziye veda edecek.