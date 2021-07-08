İlyas Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu? İzleyicileri üzen gelişme! İlyas Çakırbeyli'yi canlandıran Ozan Akbaba EDHO'dan neden ayrılıyor?

ATV'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde sezon finali ile ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeni bir ayrılık haberi geldi. İlyas Çakırbeyli'nin diziye veda edeceği iddiası dizinin takipçilerini şaşırttı. İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın hangi bölümde ayrılacağı da merak konusu oldu. Peki İlyas Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?