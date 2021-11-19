İngiliz model Kelly Brook'un aşk pozlarına beğeni yağıyor!

Bir dönem yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel model Kelly Brook, geçtiğimiz haftalarda artık açık kıyafetler tercih etmediğini anlatmıştı. Yeni stiliyle dikkat çeken Kelly Brook, sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

CESUR TARZINI GERİDE BIRAKTI

Sık sık kilo alıp vermesiyle gündeme gelen 41 yaşındaki İngiliz manken Kelly Brook, eski cesur tarzını bıraktığı duyurarak dikkatleri üzerine toplamıştı.

Artık daha uzun ve bol elbiseler giymek istediğini anlatan Kelly Brook, yalnızca yeni stiliyle değil, uzun soluklu ilişkisiyle de magazin basınında yer buluyor.

Bir dönem sevgilisi Jeremy Parisi ile verdiği çıplak pozlarla olay olan Kelly Brook, şimdilerde aşk pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Geçmişte cüretkar açıklamalarda bulunan Kelly Brook, sevgilisinin kıvrımlı kadınlardan hoşlandığını anlatmıştı.