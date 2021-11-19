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İngiliz model Kelly Brook'un aşk pozlarına beğeni yağıyor!

19.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model Kelly Brook, güzelliği ve sıra dışı açıklamalarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Geçmişte yaptığı cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulan Kelly Brook, kendisinden 5 yaş küçük sevgilisiyle verdiği pozlarla adında söz ettiriyor.

Bir dönem yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel model Kelly Brook, geçtiğimiz haftalarda artık açık kıyafetler tercih etmediğini anlatmıştı. Yeni stiliyle dikkat çeken Kelly Brook, sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

CESUR TARZINI GERİDE BIRAKTI

Sık sık kilo alıp vermesiyle gündeme gelen 41 yaşındaki İngiliz manken Kelly Brook, eski cesur tarzını bıraktığı duyurarak dikkatleri üzerine toplamıştı.
Artık daha uzun ve bol elbiseler giymek istediğini anlatan Kelly Brook, yalnızca yeni stiliyle değil, uzun soluklu ilişkisiyle de magazin basınında yer buluyor.
Bir dönem sevgilisi Jeremy Parisi ile verdiği çıplak pozlarla olay olan Kelly Brook, şimdilerde aşk pozlarıyla ilgi odağı oluyor.
Geçmişte cüretkar açıklamalarda bulunan Kelly Brook, sevgilisinin kıvrımlı kadınlardan hoşlandığını anlatmıştı.
Kilo verdikten sonra cinsel hayatının canlandığını anlatan güzel model, ''Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun.'' itirafıyla duyanları şaşırtmıştı.
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Kelly Brook
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