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    4. İngiltere'de sosyal medya fenomeni çektiği videoda Türk'e denk gelince sosyal medyada viral oldu

    İngiltere'de sosyal medya fenomeni çektiği videoda Türk'e denk gelince sosyal medyada viral oldu

    19.02.2024 22:10 | Son Güncelleme:
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    Amber Allure isimli sosyal medya fenomeni sokağa inerek çeşitli konseptlerde videolar çekiyor. Videolarıyla adından söz ettiren fenomen isim, sokakta bir Türk gencine denk gelince olanlar oldu. Videoda sorduğu soruya istediği yanıtı alamayan fenomenin şaşkınlığı kameraya yansıdı. İşte o anlar...

    Sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. Amber Allure isimli yetişkin içerik üreticisi isim ayrıca sosyal medya fenomeni. Allure, sosyal medya hesapları için de İngiltere'de sokağa çıkarak çeşitli konseptlerde videolar çekiyor.

    Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

    youtube

    Amber Allure'ün video çektiği konseptlerinden birisi de 'Kiss or slap' konsept.

    Karşılaştığı rastgele insanlara 'Öp ya da şaplak at' diye soran kadın, Akın isimli bir Türk gence denk geldi.

    Şaplak atmayı tercih eden Akın, kadının poposuna şaplak atmak yerine omzuna vurdu.

    O ANLAR VİRAL OLDU!

    O ANLAR VİRAL OLDU!

    O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

    Fenomenin üzgünlüğü ve şaşkınlığı kameralara yansıdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İngiltere
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