İngiltere'de sosyal medya fenomeni çektiği videoda Türk'e denk gelince sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. Amber Allure isimli yetişkin içerik üreticisi isim ayrıca sosyal medya fenomeni. Allure, sosyal medya hesapları için de İngiltere'de sokağa çıkarak çeşitli konseptlerde videolar çekiyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

