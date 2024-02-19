İngiltere'de sosyal medya fenomeni çektiği videoda Türk'e denk gelince sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. Amber Allure isimli yetişkin içerik üreticisi isim ayrıca sosyal medya fenomeni. Allure, sosyal medya hesapları için de İngiltere'de sokağa çıkarak çeşitli konseptlerde videolar çekiyor.
Amber Allure'ün video çektiği konseptlerinden birisi de 'Kiss or slap' konsept.
Karşılaştığı rastgele insanlara 'Öp ya da şaplak at' diye soran kadın, Akın isimli bir Türk gence denk geldi.
Şaplak atmayı tercih eden Akın, kadının poposuna şaplak atmak yerine omzuna vurdu.
O anlar ise sosyal medyada viral oldu.
Fenomenin üzgünlüğü ve şaşkınlığı kameralara yansıdı.