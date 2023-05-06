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  4. İngiltere için büyük gün geldi! Kral III. Charles resmen İngiltere Kralı oldu... Eşi Camilla ile birlikte taç giydi

İngiltere için büyük gün geldi! Kral III. Charles resmen İngiltere Kralı oldu... Eşi Camilla ile birlikte taç giydi

06.05.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından tahtın yeni sahibi Kral 3. Charles oldu. İngiltere Kralı III. Charles bugün yapılan resmi törenle kraliyet ailesinin yeni lideri oldu. İngiltere'de, 70 sene sonra ilk kez gerçekleşen taç giyme törenine ülkenin dört bir yanından gelen halk Londra sokaklarını doldurarak yoğun ilgi gösterdi. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı.

İngiltere’de büyük bir merakla beklenen ve hazırlıkları aylardır devam eden Kral III. Charles’ın taç giyme töreni bugün yapıldı. Kraliçe Elizabeth’in Eylül 2022’de ölümünün ardından tahta geçen Kral III. Charles’ın taç giyme töreni öncesi provalar tamamlandı. Milyonlarca insanın yakından takip ettiği Kral III. Charles’ın taç giyme töreni Buckingham Sarayı’ndan Westminster Abbey’e kadar süren resmi kutlamalarla gerçekleştirilen geçit töreni ile başladı.

Yaklaşık 100 devlet başkanının da aralarında bulunduğu 203 ülkeden temsilcinin katıldığı törende Buckingham Sarayı’ndan ayrılan Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe II. Elizabeth’in tahta 60.yılı kutlamalarında kullanılan Elmas Jübile Devlet Arabası ile Westminster Abbey’e ulaştı. Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törende 6 bin’den fazla silahlı kuvvet mensubu yer alıyor.

TÖRENE KİMLER KATILACAK?

TÖRENE KİMLER KATILACAK?

Dünya genelinde merakla beklenen Kral III. Charles’ın töreni için yaklaşık 2 bin kişiye davet gönderildi. Yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen törene Kraliyet ailesinin bütün üyelerinin hazır bulunacak. Kraliyet ailesinin resmi görevinden 2020 yılında ayrıldığını duyuran Prens Harry yalnız katılıyor.

Başta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere eski başbakanı Liz Truss ve Tony Blair, İskoçya’nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve kabine görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin de törende olacak. ABD başkanı Joe Biden’in törende katılamayacak .Onun yerine eşi Jill Biden’in törende yer alacak.
Törene Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak. Törene dünyanın farklı noktalarından dini liderler de gelecek. Rusya, Belarus, Myanmar, Afganistan, Suriye, Venezuela ve İran’dan dünya liderleri törende bulunmayacak. (İHA)

GÖZLER YİNE ONUN ÜZERİNDEYDİ

GÖZLER YİNE ONUN ÜZERİNDEYDİ

İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme töreninde gözler bir kez daha Prens Harry’e çevrildi. Prens Harry eşi Meghan Markle olmadan Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni için Westminster Abbey’deki yerini aldı. Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Meghan Markle’ın çocukları Prens Archive ve Prenses Lilibet ile Kaliforniya’daki evinde kalmayı tercih ettiğini dile getirdi. Harry’in törende Galler Prensi ve tahtın Charles’tan sonraki en büyük varisi William eşi Kate Middleton ile çocuklarından üç sırada geride oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Prens Harry törende, Harry, Eugenie'nin kocası Jack ve merhum Kraliçe'nin bir kraliyet nişanı olmayan kuzeni Prenses Alexandra'nın yanındaki yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Britanya Kraliyet Ailesi

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