İngiltere için büyük gün geldi! Kral III. Charles resmen İngiltere Kralı oldu... Eşi Camilla ile birlikte taç giydi

İngiltere’de büyük bir merakla beklenen ve hazırlıkları aylardır devam eden Kral III. Charles’ın taç giyme töreni bugün yapıldı. Kraliçe Elizabeth’in Eylül 2022’de ölümünün ardından tahta geçen Kral III. Charles’ın taç giyme töreni öncesi provalar tamamlandı. Milyonlarca insanın yakından takip ettiği Kral III. Charles’ın taç giyme töreni Buckingham Sarayı’ndan Westminster Abbey’e kadar süren resmi kutlamalarla gerçekleştirilen geçit töreni ile başladı.
Dünya genelinde merakla beklenen Kral III. Charles’ın töreni için yaklaşık 2 bin kişiye davet gönderildi. Yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen törene Kraliyet ailesinin bütün üyelerinin hazır bulunacak. Kraliyet ailesinin resmi görevinden 2020 yılında ayrıldığını duyuran Prens Harry yalnız katılıyor.
İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme töreninde gözler bir kez daha Prens Harry’e çevrildi. Prens Harry eşi Meghan Markle olmadan Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni için Westminster Abbey’deki yerini aldı. Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Meghan Markle’ın çocukları Prens Archive ve Prenses Lilibet ile Kaliforniya’daki evinde kalmayı tercih ettiğini dile getirdi. Harry’in törende Galler Prensi ve tahtın Charles’tan sonraki en büyük varisi William eşi Kate Middleton ile çocuklarından üç sırada geride oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Prens Harry törende, Harry, Eugenie'nin kocası Jack ve merhum Kraliçe'nin bir kraliyet nişanı olmayan kuzeni Prenses Alexandra'nın yanındaki yerini aldı.