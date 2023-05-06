İngiltere için büyük gün geldi! Kral III. Charles resmen İngiltere Kralı oldu... Eşi Camilla ile birlikte taç giydi

GÖZLER YİNE ONUN ÜZERİNDEYDİ

İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme töreninde gözler bir kez daha Prens Harry’e çevrildi. Prens Harry eşi Meghan Markle olmadan Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni için Westminster Abbey’deki yerini aldı. Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Meghan Markle’ın çocukları Prens Archive ve Prenses Lilibet ile Kaliforniya’daki evinde kalmayı tercih ettiğini dile getirdi. Harry’in törende Galler Prensi ve tahtın Charles’tan sonraki en büyük varisi William eşi Kate Middleton ile çocuklarından üç sırada geride oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Prens Harry törende, Harry, Eugenie'nin kocası Jack ve merhum Kraliçe'nin bir kraliyet nişanı olmayan kuzeni Prenses Alexandra'nın yanındaki yerini aldı.