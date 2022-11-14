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İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! İkiz gibiler

14.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından kız kardeşiyle çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. İki kardeşin birbirine olan benzerliği karşısında şaşkına dönen kullanıcılar, "Hangisinin İpek olduğunu anlayamadım" gibi yorumlar yaptı.

Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Son Nefesime Kadar gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde 2 yıldır aşk yaşadığı 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle gündemden düşmeyen oyuncu, sosyal medya hesabından kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı.

"AŞKIM, BEBEĞİM BENİM"

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle art arda verdiği pozları yayınyalarak "Aşkım, bebeğim benim" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Simülasyon gibi aynısınız" ve "Çok benziyorsunuz, ayırt edemedim" gibi yorumlar yaptı.

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Seyhan Soylu

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