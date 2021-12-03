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  4. İran’ın en yaşlı ağacı Eberkuh Servi Ağacı, Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi bekliyor

İran’ın en yaşlı ağacı Eberkuh Servi Ağacı, Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi bekliyor

03.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı yetkililer Yezd eyaletinde bulunan, onlarca asırlık geçmişiyle doğal anıt niteliğindeki servi ağacının, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını istiyor.

Bölge halkı tarafından dilek ve adak ağacı olarak da görülen Eberkuh Servi Ağacı, ülkenin kültürel mirasında önemli yer tutuyor.

İran'ın en yaşlı ağacı hakkında birçok rivayet mevcut. Kimileri ağaca can suyunu Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in verdiğine inanırken, kimileri de peygamber olarak kabul edilen Zerdüşt'ün ağacı diktiğine ilişkin efsanelerden söz ediyor.

DÜNYANIN EN ESKİ AĞAÇLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

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Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri sayılan ve bilimsel adı "cuppresus sempervirens" olan Eberkuh Servi Ağacı'nın boyu yaklaşık 28 metre. Ağacın gövde çapı 4 metreyi, bazı dallarının uzunluğu ise 2,5 metreyi buluyor.

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Akdeniz iklimine ait ve Şiraz türü bir ağaç olarak kabul edilen Eberkuh Servi Ağacı, asırlara meydan okuyor.

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13. ve 14. yüzyıllarda yaşayan İranlı ünlü tarihçi ve coğrafyacı Hamdullah Müstevfî El-Kazvînî, Nüzhetu'l-Kulûb adlı önemli eserinde, bu ağaçla ilgili "Eberkuh'ta şöhreti dünyaya yayılan bir servi var. Belh ve Keşmir servileri çok ünlüdür ancak bu onlardan daha uzun ve daha büyüktür." ifadelerini kullanıyor.

AÇILAN SU KANALLARIYLA SULANIYORDU

AÇILAN SU KANALLARIYLA SULANIYORDU
İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı Eberkuh İlçe Müdürlüğü Uzmanı Müslim Furudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en az 4 bin yaşında olduğu tahmin edilen ağacın bölgenin en önemli tarihi ve kültürel varlığı olduğunu söyledi.

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Yerli ve yabancı turistlerin ağaca büyük ilgi gösterdiğini aktaran Furudi, "Bu ağaçla ilgili dikkat çekici husus sulanması ve su kaynağıyla ilgilidir. Ağaç eski tarihlerde açılan su kanallarıyla sulanıyordu. Bunlardan biri daha birkaç sene öncesine kadar da kullanılabilen Nebadan Su Kanalı'ydı. Bu kanalların tarihinin de 2 bin 500 sene öncesine dayandığı belirtiliyor. Ağacın yaşının da bu nedenle çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
İran
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