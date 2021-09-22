MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ireland Baldwin göğüslerine küçük gelen bikinisiyle mesaj verdi

Ireland Baldwin göğüslerine küçük gelen bikinisiyle mesaj verdi

22.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar Hollywood'un ünlü çifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin uzun süre sonra iddialı pozlarıyla yine gündeme geldi.

1993 ile 2002 yılları arasında evli kalan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu Ireland Baldwin son dönemlerde paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Cesur ev hallerini paylaşan Baldwin bir süre iddialı paylaşımlarına ara vermişti. Koronavirüs pandemisinin başlarında çıplak katıldığı Zoom toplantılarını paylaşarak dikkat çekmişti. Bir süredir kendine dönen ünlü model yine iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Baldwin göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bikinisiyle verdiği pozlarda takipçilerine de mesaj vermeyi ihmal etmedi.

BİKİNİSİ KÜÇÜK GELDİ

Cesur ev hallerini paylaşan Baldwin bir süre iddialı paylaşımlarına ara vermişti. Koronavirüs pandemisinin başlarında çıplak katıldığı Zoom toplantılarını paylaşarak dikkat çekmişti.
Bir süredir kendine dönen ünlü model yine iddialı pozlarıyla dikkat çekti.
Baldwin göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bikinisiyle verdiği pozlarda takipçilerine de mesaj vermeyi ihmal etmedi.
Baldwin beden olumlama yaparak şunları söyledi: Selülitimi, çatlaklarımı, kıvrımlarımı, egzamayı, batıkları, solgun cildi, büyümüş kökleri, kıllı bacakları ve beni insan yapan diğer tüm eğlenceli şeyleri kucaklaıyorum.
Ünlü modelin bu iddialı pozlarına hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bikini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Taliban: Biz de gelelim

Taliban: Biz de gelelim

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı

Korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.