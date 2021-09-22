Ireland Baldwin göğüslerine küçük gelen bikinisiyle mesaj verdi

1993 ile 2002 yılları arasında evli kalan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu Ireland Baldwin son dönemlerde paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Cesur ev hallerini paylaşan Baldwin bir süre iddialı paylaşımlarına ara vermişti. Koronavirüs pandemisinin başlarında çıplak katıldığı Zoom toplantılarını paylaşarak dikkat çekmişti. Bir süredir kendine dönen ünlü model yine iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Baldwin göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bikinisiyle verdiği pozlarda takipçilerine de mesaj vermeyi ihmal etmedi.