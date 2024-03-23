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İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı! Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 09:05
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'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la geçtiğimiz eylül ayında ayrılan popçu İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşkları tam gaz devam eden ikili Maldivler tatiline çıktı. İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz aylarda fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

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TATİLE ÖDEDİĞİ PARA...

Aşkları tam gaz devam eden ikili, soluğu Maldivler'de aldı. Tatilde çekilen karelerini 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe paylaşan Derici'ye, kısa sürede 82 binden fazla beğeni geldi.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; İrem Derici balayı adasındaki tatil için kesenin ağzını açtı.
Sevgililer geceliği 50 bin lira olan lüks bir otelde bir hafta boyunca kalacak.
Uçak ve transferlerle birlikte 500 bin TL civarında bir harcama yaptıkları tahmin ediliyor.
İrem Derici sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına “Bugün en mutlu günüm! İyi ki doğdum be gülüm! Tüm yılanlara inat beton yaşlarımız olsun güzellerim” notunu düştü.
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İrem Derici sosyal medya ünlü şarkıcı
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