İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı! Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz aylarda fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açmıştı.



TATİLE ÖDEDİĞİ PARA...

Aşkları tam gaz devam eden ikili, soluğu Maldivler'de aldı. Tatilde çekilen karelerini 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe paylaşan Derici'ye, kısa sürede 82 binden fazla beğeni geldi.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; İrem Derici balayı adasındaki tatil için kesenin ağzını açtı.

Sevgililer geceliği 50 bin lira olan lüks bir otelde bir hafta boyunca kalacak.

Uçak ve transferlerle birlikte 500 bin TL civarında bir harcama yaptıkları tahmin ediliyor.