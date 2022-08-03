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İskoç adası Deer Island satışa çıktı! Değeri: 80 bin sterlin

03.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’nın batısında bulunan Deer Island isimli bir ada 80 bin sterlin (1 milyon 750 bin TL) fiyatla satışa çıkartıldı. Ülkenin önemli sahil bölgelerinden birinde yer alan adanın, mevcut daire fiyatlarından daha uygun fiyata satışa sunulması dikkatleri çekti.

West Highlands'deki Loch Moidart bölgesinde yer alan Deer Island adındaki adanın satışa çıkartıldığı ifade edildi. Ada bir daireden daha ucuz fiyata alıcısını arıyor.

STÜDYO DAİRE ALINABİLİYOR

NTV’de yer alan habere göre, adada herhangi bir ev, yerleşim, ya da tesis bulunmazken çevrede dokunulmamış bitkiler yer alıyor.
Endemik bitkilerin etkisindeki adanın daha önceki sahiplerinin Clanranald of Moidart ailesi olduğu, şimdiki satıcısının ise açıklanmadığı aktarıldı.
Evi satışa sunan şirket tarafından yapılan açıklamada, “Ada, İskoçya'nın Batı kıyısındaki çarpıcı ve sakin Loch Moidart'ta yer alıyor. Issız adanın, dünyanın her yerinden yatırımcılara hitap edeceği kesin, son derece popüler bir deniz kıyısında yer alıyor" ifadeleri yer aldı.
Adanın yakınındaki bölgede ünlü İngiliz iş insanı Vannes Brason’un gibi milyarderlerin adaları bulunuyor.Adaya en yakın büyük şehir konumunda bulunan Glasgow'da ise adanın satışa çıktığı fiyata  1+0 stüdyo daire alınabiliyor.
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