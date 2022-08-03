İskoç adası Deer Island satışa çıktı! Değeri: 80 bin sterlin

West Highlands'deki Loch Moidart bölgesinde yer alan Deer Island adındaki adanın satışa çıkartıldığı ifade edildi. Ada bir daireden daha ucuz fiyata alıcısını arıyor.

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NTV’de yer alan habere göre, adada herhangi bir ev, yerleşim, ya da tesis bulunmazken çevrede dokunulmamış bitkiler yer alıyor.

Endemik bitkilerin etkisindeki adanın daha önceki sahiplerinin Clanranald of Moidart ailesi olduğu, şimdiki satıcısının ise açıklanmadığı aktarıldı.

Evi satışa sunan şirket tarafından yapılan açıklamada, “Ada, İskoçya'nın Batı kıyısındaki çarpıcı ve sakin Loch Moidart'ta yer alıyor. Issız adanın, dünyanın her yerinden yatırımcılara hitap edeceği kesin, son derece popüler bir deniz kıyısında yer alıyor" ifadeleri yer aldı.