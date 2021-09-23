Islak kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ıslak kek tarifi...

Yumuşak dokusu ve enfes tadıyla damakta tat bırakan ıslak kek tarifine misafirleriniz ve aile üyeleri bayılacak. Üstelik ıslak kek yapımı oldukça pratik. Islak kek yaparken 1 paket kakao (25g), 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte ıslak kek tarifi...

ISLAK KEK MALZEMELERİ

* 1,5 su bardağı süt * 2 su bardağı un (elenmiş) * 1 su bardağı sıvı yağ * 1 paket vanilya * 3 adet yumurta * 1,5 su bardağı şeker * 1 paket kakao (25g) * 1 paket kabartma tozu

Sosu için; * 1 su bardağı kakaolu karışım * 1,5 su bardağı süt Üzeri için: * Ceviz

ISLAK KEK TARİFİ Yumurta ve şekeri çırpın. Sonrasında süt, kakao ve sıvı yağ ekleyerek çırpmaya devam edin. Keki ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı kadar ayırın.

Kalan karışıma kabartma tozu, elenmiş un ve vanilya ilave edin ve malzemeleri karıştırarak kek hamuru elde edin.