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Islak kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ıslak kek tarifi...

23.09.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutlamaların vazgeçilmezi, tatlı krizlerinin devası ıslak kek dokusu ve enfes tadıyla birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bir tatlı. 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı süt ıslak kek yaparken gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte ıslak kek tarifi...

Yumuşak dokusu ve enfes tadıyla damakta tat bırakan ıslak kek tarifine misafirleriniz ve aile üyeleri bayılacak. Üstelik ıslak kek yapımı oldukça pratik. Islak kek yaparken 1 paket kakao (25g), 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte ıslak kek tarifi...

ISLAK KEK MALZEMELERİ

* 1,5 su bardağı süt * 2 su bardağı un (elenmiş) * 1 su bardağı sıvı yağ * 1 paket vanilya * 3 adet yumurta * 1,5 su bardağı şeker * 1 paket kakao (25g) * 1 paket kabartma tozu
Sosu için; * 1 su bardağı kakaolu karışım * 1,5 su bardağı süt Üzeri için: * Ceviz

ISLAK KEK TARİFİ

ISLAK KEK TARİFİ
Yumurta ve şekeri çırpın. Sonrasında süt, kakao ve sıvı yağ ekleyerek çırpmaya devam edin. Keki ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı kadar ayırın.
Kalan karışıma kabartma tozu, elenmiş un ve vanilya ilave edin ve malzemeleri karıştırarak kek hamuru elde edin.
Sonrasında bu hamuru borcama veya yağlanmış tepsiye dökün. 170 derede fırına verin ve 35 dakika kadar pişirin.
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kek tarifi
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