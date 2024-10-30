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  4. İspanya sele teslim oldu! Şiddetli yağış hayatı felç etti: En az 51 kişi hayatını kaybetti... Arabalar birbirinin üzerine çıktı, yollar çamurla kaplandı

İspanya sele teslim oldu! Şiddetli yağış hayatı felç etti: En az 51 kişi hayatını kaybetti... Arabalar birbirinin üzerine çıktı, yollar çamurla kaplandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 12:37
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İspanya'nın doğu ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar bölgede hayatı felç etti. Havadan ve karadan ulaşım aksarken özellikle İspanya'nın Valensiya bölgesinde yollar çamurla kaplandı. Sel suları caddelerde park halinde bulunan araçları ve insanları sürükledi.

MYNET|DIŞ HABERLER Salı günü İspanya'nın güney ve doğu kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Bazı bölgelerde yağış sadece birkaç saat içinde 30 cm kadar ulaştı. Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Valensiya'yı etkisi altına alan ani selde en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Sosyal medyada gece boyunca paylaşılan görüntülerde sel sularının sokakları bastığı, insanları ve arabaları sürüklediği ve duvarları yıktığı görüldü.

Valensiya bölge lideri Carlos Mazon, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin sel nedeniyle daha önce ulaşıma kapatılan bölgelere ulaşmaya başlamasıyla birlikte can kayıplarının arttığını söyledi. Bölgelerde cansız bedenlerin bulunduğunu söyleyen Mazon, "Maalesef bazı cesetlerin bulunduğunu doğrulayabiliriz ancak ailelere saygımızdan dolayı daha fazla ayrıntı vermeyeceğiz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sel nedeniyle çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirterek, vatandaşlardan "çok dikkatli" davranmalarını ve gerekmedikçe hareket etmemelerini istedi.

Bölgedeki acil durum ekipleri, vatandaşları her türlü karayolu seyahatinden kaçınmaları ve resmi kaynaklardan gelecek güncellemeleri takip etmeleri konusunda uyardı.

Sel nedeniyle Madrid ve Barselona şehirlerine tren seferleri iptal edilirken, en çok etkilenen bölgelerde okullar ve diğer temel hizmetler askıya alındı.

Anahtar Kelimeler:
sel İspanya
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