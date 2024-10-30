İspanya sele teslim oldu! Şiddetli yağış hayatı felç etti: En az 51 kişi hayatını kaybetti... Arabalar birbirinin üzerine çıktı, yollar çamurla kaplandı

MYNET|DIŞ HABERLER Salı günü İspanya'nın güney ve doğu kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Bazı bölgelerde yağış sadece birkaç saat içinde 30 cm kadar ulaştı. Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Valensiya'yı etkisi altına alan ani selde en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.