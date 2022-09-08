İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparak lider konumda bulunan Beşiktaş'ta transferler bitmiyor. Kadrosunda birçok Premier Lig'den futbolcusu bulunan siyah-beyazlılar, İngiltere'den bir transfer daha yaptı. Southampton'ın yıldız oyuncusu Nathan Redmond ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

YILDIZ OYUNCU İSTANBUL'A GELDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı ekibin 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Redmond'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

İngiliz basınında The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray da Nathan Redmond'u transfer etmek için yoğun mesai harcadı. Fakat Nathan Redmond, tercihini siyah-beyazlı ekipten yana kullanarak son dakikada Galatasaray'ı reddetti.

NATHAN REDMOND KİMDİR?

Tam adı Nathan Daniel Jerome Redmond olan futbolcu, 6 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.

Futbola Birmingham altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu; Burton Albion (kiralık) ve Norwich formalarını giydikten sonra 2016 yılında 13.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 7. sezonunu geçiren Redmond, bu sezon sadece 1 maçta 1 dakika süre aldı. Nathan Redmond'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.