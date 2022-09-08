İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparak lider konumda bulunan Beşiktaş'ta transferler bitmiyor. Kadrosunda birçok Premier Lig'den futbolcusu bulunan siyah-beyazlılar, İngiltere'den bir transfer daha yaptı. Southampton'ın yıldız oyuncusu Nathan Redmond ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı ekibin 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Redmond'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
İngiliz basınında The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray da Nathan Redmond'u transfer etmek için yoğun mesai harcadı. Fakat Nathan Redmond, tercihini siyah-beyazlı ekipten yana kullanarak son dakikada Galatasaray'ı reddetti.
Tam adı Nathan Daniel Jerome Redmond olan futbolcu, 6 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.
Futbola Birmingham altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu; Burton Albion (kiralık) ve Norwich formalarını giydikten sonra 2016 yılında 13.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 7. sezonunu geçiren Redmond, bu sezon sadece 1 maçta 1 dakika süre aldı. Nathan Redmond'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.
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