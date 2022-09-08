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İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

08.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan bir Premier Lig transferi daha gerçekleşti. Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İngiliz futbolcu İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın da istediği Nathan Redmond, sarı-kırmızılıları son dakika reddedip Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ve siyah-beyazlı formayı giydi.

Nathan Redmond

Nathan Redmond

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Southampton
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Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparak lider konumda bulunan Beşiktaş'ta transferler bitmiyor. Kadrosunda birçok Premier Lig'den futbolcusu bulunan siyah-beyazlılar, İngiltere'den bir transfer daha yaptı. Southampton'ın yıldız oyuncusu Nathan Redmond ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

YILDIZ OYUNCU İSTANBUL'A GELDİ

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı ekibin 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Redmond'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

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İngiliz basınında The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray da Nathan Redmond'u transfer etmek için yoğun mesai harcadı. Fakat Nathan Redmond, tercihini siyah-beyazlı ekipten yana kullanarak son dakikada Galatasaray'ı reddetti.

NATHAN REDMOND KİMDİR?

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Tam adı Nathan Daniel Jerome Redmond olan futbolcu, 6 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.

Futbola Birmingham altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu; Burton Albion (kiralık) ve Norwich formalarını giydikten sonra 2016 yılında 13.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 7. sezonunu geçiren Redmond, bu sezon sadece 1 maçta 1 dakika süre aldı. Nathan Redmond'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

NATHAN REDMOND FOTOĞRAFLARI

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