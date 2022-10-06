İstanbul'da okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli birimlerden çok sayıda ekiple okulların çevresinde güvenlik denetimi yapıldı.

Kağıthane, Bağcılar, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde belirlenen okulların önünde ve çevresinde yapılan denetime, mobil okul timleri ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Ekipler, okul çevresi, umuma açık yerler, servis araçları ile park ve bahçelere yönelik denetim yaptı.

Kağıthane'de Ziyapaşa İlkokulu önündeki denetimlerde, şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilerin de GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.