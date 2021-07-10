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  4. İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan itirafları! Şiddet gördü ve kız çocuğu sahibi olmak için...

İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan itirafları! Şiddet gördü ve kız çocuğu sahibi olmak için...

10.07.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42 yaşındaki manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Şıkel, daha önce pek çok farklı konuda bulunduğu itiraflar ve yaptığı gaflarla adından söz ettirmişti. Güzel mankenin adı son olarak Hadise'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım ile anılıyor. Şıkel, daha önce kız çocuğu sahibi olmak için başvurduğu yöntemle şaşırtmış ve şiddet itirafında bulunmuştu. İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan itirafları...

İsmi son olarak Hadise'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmaya başlanan Çağla Şıkel, daha önce katıldığı bir programda kız çocuğu sahibi olmak için başvurduğu yöntemle herkesi şaşırtmıştı. Şıkel, ayrıca geçmiş evliliği ile ilgili de itiraflarda bulunmuş ve şiddet itirafında da bulunmuştu. İşte ayrıntılar...

Çağla Şıkel'in şaşırtan itirafları...

42 yaşındaki Türk balerin, manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
Güzel oyuncu, ayrıca pek çok kez bulunduğu itiraflar ve gaflarla biliniyor.

Armağan Çağlayan'a konuştu

Armağan Çağlayan'a konuştu
Şıkel geçtiğimiz yıl Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılmış ve samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Emre Altuğ ile yaptığı evliliğinden iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel kız çocuk da isteğini ve bunun için ilginç bir yola başvurduğunu itiraf etti.

İlk hayali kız çocuktu!

İlk hayali kız çocuktu!
Şikel, programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını söyledi ve anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu ifade etti. İlk hayalinin kız çocuğu sahibi olmak olduğunu itiraf eden Şikel, bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inandığını ve bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ Hadise Kaan Yıldırım
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