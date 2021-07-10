İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan itirafları! Şiddet gördü ve kız çocuğu sahibi olmak için...

İsmi son olarak Hadise'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmaya başlanan Çağla Şıkel, daha önce katıldığı bir programda kız çocuğu sahibi olmak için başvurduğu yöntemle herkesi şaşırtmıştı. Şıkel, ayrıca geçmiş evliliği ile ilgili de itiraflarda bulunmuş ve şiddet itirafında da bulunmuştu. İşte ayrıntılar...

Çağla Şıkel'in şaşırtan itirafları...

42 yaşındaki Türk balerin, manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu, ayrıca pek çok kez bulunduğu itiraflar ve gaflarla biliniyor.

Armağan Çağlayan'a konuştu Şıkel geçtiğimiz yıl Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılmış ve samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Emre Altuğ ile yaptığı evliliğinden iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel kız çocuk da isteğini ve bunun için ilginç bir yola başvurduğunu itiraf etti.