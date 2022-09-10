SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İşte Erden Timur'un alamadığı tek isim!

İşte Erden Timur'un alamadığı tek isim!

10.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 isimle adeta şov yapan Galatasaray'da transferlerin yankıları sürüyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bir an önce yeni isimleri sahada görmek için heyecanlanırken, gerçekleştirilen transferlerin baş mimarı olan Erden Timur'un isteyip de alamadığı tek bir isim olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'de 8 Eylül itibarıyla tamamlanan yaz transfer döneminin mutlak galibi Galatasaray olurken, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle rakiplerine adeta parmak ısırttı. Sarı-Kırmızılı ekip 13 isimle kadrosunu güçlendirirken, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur da transferde perdenin kapanmasının ardından Galatasaray camiasında en çok takdir gören isimlerden olmuştu.

İSTEYİP ALAMADIĞI TEK BİR İSİM VAR

62a3c2d1ae298b99d87aa8b8

Sarı-Kırmızılılar'da Icardi, Mertens, Torreira, Yusuf Demir ve birçok yıldız isim ile anlaşma sağlanırken, Erden Timur'un isteyip alamadığı tek bir isim olduğu öğrenildi. Timur ile olan görüşmesini aktaran Süleyman Rodop, yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

"EDEN HAZARD..."

445

"Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz."

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

62a3c00b66a97c8ebb0fc7f5

Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı isimler şöyle:

Dries Mertens (Napoli),

Lucas Torreira (Arsenal)

Sergio Oliveira (Porto)

Haris Seferovic (Benfica-Kiralık)

Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar)

Leo Dubois (Olimpik Lyon)

Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor)

Kazımcan Karataş (Altay)

Mauro Icardi (PSG-kiralık)

Yusuf Demir (Rapid Wien)

Juan Mata (Manchester United-serbest)

Mathias Ross (Aalborg)

Milot Rashica (Norwich-kiralık)

EDEN HAZARD FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Erden Timur son dakika galatasaray Süper Lig transfer dönemi ak erden süper li
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

'Neler oluyor?' G.Saray Icardi transferi paylaşımını sildi!

'Neler oluyor?' G.Saray Icardi transferi paylaşımını sildi!

Galtier açıkladı, G.Saray taraftarı yıkıldı! "Icardi..."

Galtier açıkladı, G.Saray taraftarı yıkıldı! "Icardi..."

Mertens ve Mata sonrası olanlar oldu! Valizini topladı, devre arası gidiyor

Mertens ve Mata sonrası olanlar oldu! Valizini topladı, devre arası gidiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.