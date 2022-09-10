İşte Erden Timur'un alamadığı tek isim!

Süper Lig'de 8 Eylül itibarıyla tamamlanan yaz transfer döneminin mutlak galibi Galatasaray olurken, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle rakiplerine adeta parmak ısırttı. Sarı-Kırmızılı ekip 13 isimle kadrosunu güçlendirirken, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur da transferde perdenin kapanmasının ardından Galatasaray camiasında en çok takdir gören isimlerden olmuştu.

İSTEYİP ALAMADIĞI TEK BİR İSİM VAR

Sarı-Kırmızılılar'da Icardi, Mertens, Torreira, Yusuf Demir ve birçok yıldız isim ile anlaşma sağlanırken, Erden Timur'un isteyip alamadığı tek bir isim olduğu öğrenildi. Timur ile olan görüşmesini aktaran Süleyman Rodop, yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

"EDEN HAZARD..."

"Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz."

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı isimler şöyle:

Dries Mertens (Napoli),

Lucas Torreira (Arsenal)

Sergio Oliveira (Porto)

Haris Seferovic (Benfica-Kiralık)

Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar)

Leo Dubois (Olimpik Lyon)

Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor)

Kazımcan Karataş (Altay)

Mauro Icardi (PSG-kiralık)

Yusuf Demir (Rapid Wien)

Juan Mata (Manchester United-serbest)

Mathias Ross (Aalborg)

Milot Rashica (Norwich-kiralık)