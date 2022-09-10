İşte Erden Timur'un alamadığı tek isim!

Süper Lig'de 8 Eylül itibarıyla tamamlanan yaz transfer döneminin mutlak galibi Galatasaray olurken, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle rakiplerine adeta parmak ısırttı. Sarı-Kırmızılı ekip 13 isimle kadrosunu güçlendirirken, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur da transferde perdenin kapanmasının ardından Galatasaray camiasında en çok takdir gören isimlerden olmuştu.
Sarı-Kırmızılılar'da Icardi, Mertens, Torreira, Yusuf Demir ve birçok yıldız isim ile anlaşma sağlanırken, Erden Timur'un isteyip alamadığı tek bir isim olduğu öğrenildi. Timur ile olan görüşmesini aktaran Süleyman Rodop, yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:
"Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz."
Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.
Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı isimler şöyle:
Dries Mertens (Napoli),
Lucas Torreira (Arsenal)
Sergio Oliveira (Porto)
Haris Seferovic (Benfica-Kiralık)
Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar)
Leo Dubois (Olimpik Lyon)
Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor)
Kazımcan Karataş (Altay)
Mauro Icardi (PSG-kiralık)
Yusuf Demir (Rapid Wien)
Juan Mata (Manchester United-serbest)
Mathias Ross (Aalborg)
Milot Rashica (Norwich-kiralık)
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