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    4. İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin çocukları, 'bunga bunga' kızına savaş açtı... 1 milyon euroluk şantaj...

    İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin çocukları, 'bunga bunga' kızına savaş açtı... 1 milyon euroluk şantaj...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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    İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin çocukları, 'bunga bunga' adı verilen seks partilerine katılan Giovanna Rigato'ya adeta savaş açtı. Eski İtalya lideri, ölümünden önce Rigato'ya şantaj davası açmıştı. Geçen yıl Berlusconi’nin hayatını kaybetmesinin ardından onun mirasçısı olan 5 çocuğu da davanın devam etmesini istedi.

    İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin geçtiğimiz yıl 86 yaşındayken hayatını kaybetmesinin sonrasında 'bunga bunga' adı verilen seks partileri yeniden gündeme geldi. 2010 yılında bir villada genç kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve “bunga bunga” olarak anılan partiler düzenlediği iddia edilen eski başbakan, seks partilerine katılan kadınlara susmaları için rüşvet vermekle yargılanmıştı. Berlusconi’nin partileri bir kez daha gündem olurken çocukları 'bunga bunga' kızına savaş açtı .

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    Bir dönem İtalyan televizyonlarında yayınlanan Big Brother programında yarışan 42 yaşındaki Rigato, Belusconi'nin evinde verilen "seks partilerine" katılan isimlerden biriydi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Rigato, Berlusconi’nin evinde kalıyordu ve aylık olarak 3 bin Euro maaş alıyordu.

    Berlusconi’den önce 500 bin euro, ardından da bir milyon euro istediği iddia edilen Rigato, eski başbakanı seks partilerindeki detayları anlatmakla tehdit ediyordu. Eski İtalya lideri, ölümünden önce Rigato'ya şantaj davası açmıştı. Geçen yıl Berlusconi’nin hayatını kaybetmesinin ardından onun mirasçısı olan 5 çocuğu da davanın devam etmesini istedi.

    Berlusconi'nin ölümüyle 5,8 milyar euroluk mirasın sahibi olan Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonara ve Luigi, babalarının açtığı davanın sürmesini talep etti. Bu, mirasçıların feragat etmesi halinde davanın kendisinin de sonu anlamına gelebilirdi.

    Avukat Stefano Gerunda ve meslektaşı Corrado Viazzo tarafından savunulan Rigato, şantaj suçlamalarını reddetti. Davanın yeni duruşmasının 17 Nisan'da görülmesi bekleniyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    İtalya berlusconi
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