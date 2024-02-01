İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin çocukları, 'bunga bunga' kızına savaş açtı... 1 milyon euroluk şantaj...

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin geçtiğimiz yıl 86 yaşındayken hayatını kaybetmesinin sonrasında 'bunga bunga' adı verilen seks partileri yeniden gündeme geldi. 2010 yılında bir villada genç kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve “bunga bunga” olarak anılan partiler düzenlediği iddia edilen eski başbakan, seks partilerine katılan kadınlara susmaları için rüşvet vermekle yargılanmıştı. Berlusconi’nin partileri bir kez daha gündem olurken çocukları 'bunga bunga' kızına savaş açtı .



