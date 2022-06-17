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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Soma'da esnafı ziyaret etti

17.06.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Soma'da esnafı ziyaret etti

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Soma ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Salihli ve Gölmarmara programının ardından Soma'ya geçen Akşener, Atatürk Caddesi'nde halka hitap etti.

Bütün siyasi parti liderlerinin vatandaşlarla bir araya gelmesi gerektiğini belirten Akşener, "Sizin derdinizi dinlemesi, sorunlara çözüm üretmesi lazım. Ver her siyasi partinin bu çözümler üzerinden rekabet etmesi lazım. Kararı da sizin vermeniz lazım. Benim yapmaya çalıştığım şey bu." dedi.

Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında bir besicinin saman fiyatlarından dert yandığını hatırlatan Akşener, "Bir çiftçimiz fiyatlardan hayvanlarına oruç tutmayı öğrettiğini anlattı. Bir başka çiftçi de süt veren 7 ineğini besleyemediği için kesime gönderdiğini söyledi." diye konuştu.

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener'e vatandaşlardan biri, "Orucu insanlar tutar, hayvanlar oruç tutmaz, duygu sömürüsü yapmayın." dedi.

Bunun üzerine Akşener, "Vallahi, billahi, tallahi Kayseri'de bir arkadaş bana bunu böyle söyledi." diye yanıt verdi.

Soma Maden Şehitliği'ni de ziyaret eden Akşener, maden faciasında yaşamını yitiren 301 madenci için dua etti, şehit madencilerin kabrine karanfil bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Soma'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Soma'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da

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