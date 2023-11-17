İzlanda'da hareketli anlar! 72 saatte binlerce deprem... Sadece 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'nda 72 saatte yaşanan binlerce deprem bölge halkına korku dolu dakikalar yaşattı. Depremlerin etkisiyle karayollarında devasa çatlaklar oluştu ve binalar hasar aldı. Grindavik kasabası çevresindeki bölgede volkanik patlama riskinin bulunduğunu belirtirken kasaba tahliye edildi. Tahliye edilen kasabadan kişisel eşyalarını almak isteyen halka sadece gündüz saatlerinde 5 dakika süresince evlerine girmelerine izin verildiği açıklandı.

"KAFAMIZ ÇOK KARIŞIYOR"

Yetkililer tarafından bölge halkından evlerine girmelerine izin verilenlere evcil hayvanları, pasaportları, reçeteli ilaçları ve kişisel belgeleri de dahil olmak üzere yalnızca en önemli eşyalarını almaları söylendi. Geri dönüş yolculuğunu yapan bölge sakinleri, polis memurları kendileriyle beklerken eşyalarını almaları için beş dakikalık bir süre verildiğini ve kafalarının korkuyla birlikte çok karıştığını söyledi.

Bölge sakinlerinden Solveig Thorbergsdottir EuroNews'e yaptığı açıklamada, "İçeriye girdiğimizde kafamız çok karışıyor. Sadece 5 dakikanız var ve ne alacağınız konusunda hiçbir fikriniz yok. Kıyafetlerimi ve torunlarımın fotoğraflarını alabildim" dedi.



