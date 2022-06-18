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İzmir ve çevre illerde YKS'nin birinci oturumu yapıldı

18.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve çevre illerde YKS'nin birinci oturumu yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı. Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocukları için dua etti.

Polis ekipleri, sınava geç kalanları araçlarıyla sınav merkezlerine yetiştirdi.

İzmir'de yaklaşık 112 bin, Denizli'de 29 bin 460, Manisa'da 40 bin 863, Aydın'da 16 bin 90, Uşak'ta 12 bin 618 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

- Uşak'ta Emniyet Müdürü çağrıda bulundu

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, telsizden ekiplere, sınava girecek olup, geç kaldığı anlaşılan öğrencilere yardımcı olunması konusunda çağrıda bulundu.

Gezer, telsiz anonsunda polislere şöyle seslendi:

"Ellerinde sınav giriş belgesi olan, nüfus müdürlüklerinin ve otobüs duraklarının önünde panik halinde olan, sınav yerlerine geç kaldığı anlaşılan vatandaşlarımıza ekiplerimiz yardımcı olacak. Mutlaka ekiplerimiz bu kişileri araçlarına davet etsin. Yaya olan ekiplerimiz denk gelse dahi gerekirse bir ticari taksi çağırıp yardımcı olsun. Gereğini ben yapacağım."

İzmir ve çevre illerde YKS'nin birinci oturumu yapıldı

İzmir ve çevre illerde YKS'nin birinci oturumu yapıldı

Uşak'ta YKS heyecanı

Uşak'ta YKS heyecanı

Uşak'ta YKS heyecanı

Uşak'ta YKS heyecanı

Uşak'ta YKS heyecanı

Uşak'ta YKS heyecanı

Uşak'ta YKS heyecanı

Uşak'ta YKS heyecanı

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