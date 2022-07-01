İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına, ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 4 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri gönderildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 2 uçağın da sevk edildiği bölgede, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Dikili İsmetpaşa Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı.
İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor
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