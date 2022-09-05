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İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

Uyum eğitimi kapsamında veliler, çocuklarıyla sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi.

Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minikler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenleri eşliğinde eğitim görecekleri sınıflara girdi.

Veliler, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen uygulama kapsamında okulların seminer salonlarında bilgilendirildi. Velilere okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar anlatıldı.

Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminere katılan velilerden Hatice Kahraman, çocuğunun okuldaki ilk günü olduğu için heyecan duyduğunu söyledi.

Okul sıralarına tekrar oturmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kahraman, "Veli olarak çocukları anlamak için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kızım da beni burada görünce daha bir sakinleşti, daha rahat okula geldi. Beraber ilk defa oturduk. Benden sonra belki kızım oturacak bu sıraya. Çocukları yalnız bırakmamak açısından ve okuldaki başarısı, güveni açısından ailelerin okulda olması bence çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Veli Buket Şinal Bilgi de uygulamanın faydalı olacağına inandığını ifade etti.

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı okul öğrenci veli

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