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Japonya’daki 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından köpük evler ortaya çıktı! Yapımı 7 gün sürüyor, 300 yıl dayanıyor

17.02.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin 10 ili yerle bir etmesinden sonra Japonya’daki ev sistemleri, deprem uygulamaları bir kez daha örnek gösterilmeye başlandı. 2016 yılında Japonya’da yaşanan 7.0 büyüklüğündeki depremler birlikte ortaya çıkan köpük evler sosyal medya gündem oldu. 3-4 kişilik bir ekiple 7 günde yapımı tamamlanan köpük evlerin en önemli özelliği ise 300 yıla kadar dayanıklı olması.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketi olarak isimlendirilen felaketlerin sonrasında Japonya’daki 16 Nisan 2016 tarihindeki Kumamoto merkezli 7.0 büyüklüğündeki deprem hatırlatıldı. Depremde 49 kişi hayatını kaybederken yaşanan felaketin sonrasında ortaa çıkan Japon köpük ev sistemi yeniden gündem oldu.

BİNLERCE KİŞİ TAŞINMIŞTI

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16 Nisan 2016 tarihinde Japon kenti Kumamoto merkezli gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki depremin sonra bölgede birçok bina yanmıştı. Yaklaşık 44 bin kişi Aso Çiftlik Arazisi’nde bulunan 480 köpük eve taşındı. Depremin ardından ise köpük ev sistemi popüler olmaya başladı.

4.NESİL YAPI MALZEMESİ

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Köpük evlerin yaratıcısı olan Japan Dome House isimli firma, yaptığı açıklamada bir tür strafor malzemesi olan genleşmiş polistiren kullandığını belirtti. Bu strafor malzemesini 4. nesil yapı malzemesi olarak tanımlayan firma, depremden sonra daha fazla talep aldıklarını da ifadelerine ekledi. Polistiren paslanmadığı ya da çürümediği için 300 yıllık bir kullanım sunuyor.

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Konutun üretim malzemesi olan polistiren kimi kaynaklara göre kansere davetiye çıkarıyor. Bu kaynakların dikkate alındığı Polonya’da, Tayvan‘da ve ABD’nin Orange Country (Kaliforniya) şehrinde yasaklandı biliniyor.Bu iddialar tartışmalara neden olurken köpük evlerin yaratıcısı Japon Dome House, bu iddiaları reddederek projelerinin Japonya Kara ve Ulaşım Bakanlığı tarafından onaylandığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya köpük

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