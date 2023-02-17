Japonya’daki 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından köpük evler ortaya çıktı! Yapımı 7 gün sürüyor, 300 yıl dayanıyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketi olarak isimlendirilen felaketlerin sonrasında Japonya’daki 16 Nisan 2016 tarihindeki Kumamoto merkezli 7.0 büyüklüğündeki deprem hatırlatıldı. Depremde 49 kişi hayatını kaybederken yaşanan felaketin sonrasında ortaa çıkan Japon köpük ev sistemi yeniden gündem oldu.

BİNLERCE KİŞİ TAŞINMIŞTI

16 Nisan 2016 tarihinde Japon kenti Kumamoto merkezli gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki depremin sonra bölgede birçok bina yanmıştı. Yaklaşık 44 bin kişi Aso Çiftlik Arazisi’nde bulunan 480 köpük eve taşındı. Depremin ardından ise köpük ev sistemi popüler olmaya başladı.

4.NESİL YAPI MALZEMESİ

Köpük evlerin yaratıcısı olan Japan Dome House isimli firma, yaptığı açıklamada bir tür strafor malzemesi olan genleşmiş polistiren kullandığını belirtti. Bu strafor malzemesini 4. nesil yapı malzemesi olarak tanımlayan firma, depremden sonra daha fazla talep aldıklarını da ifadelerine ekledi. Polistiren paslanmadığı ya da çürümediği için 300 yıllık bir kullanım sunuyor.

Konutun üretim malzemesi olan polistiren kimi kaynaklara göre kansere davetiye çıkarıyor. Bu kaynakların dikkate alındığı Polonya’da, Tayvan‘da ve ABD’nin Orange Country (Kaliforniya) şehrinde yasaklandı biliniyor.Bu iddialar tartışmalara neden olurken köpük evlerin yaratıcısı Japon Dome House, bu iddiaları reddederek projelerinin Japonya Kara ve Ulaşım Bakanlığı tarafından onaylandığını söylüyor.