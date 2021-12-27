Jennifer Lopez'i makyajsız görenler tanıyamadı! Hayranları şaşkına döndü

Jennifer Lopez, Noel planının aile kutlamaları için güzelleşmek ve biraz yemek pişirmek olduğunu açıklarken JLo Beauty markasını da tanıtmayı ihmal etmedi. İki dakikalık videoda Lopez, en çok satan ürünü olduğunu söylediği parlatıcı ve sıkılaştırıcı serumunun bileşenleri ve faydaları hakkında konuştu. Lopez, kamera karşısına saçlarını sıkı bir şekilde topuz yapmış ve kimono tarzı bir bornoz ile çıktı.

Lopez, hayranlarına Mutlu Noeller dilerken bir yandan da ürünlerini tanıttı: “Biraz makyaj yapacağım, biraz rimel süreceğim, güzelleşeceğim, biraz yemek pişireceğim ve ailemin gelmesini bekleyeceğim.”



Bir süre önce eski aşkı Ben Affleck ile yeniden bir araya gelen yıldızın Noel’i birlikte geçirmeyi planladıkları ve bunu çocuklar için mümkün olduğunca özel kılmak istedikleri bildirildi. Çifte yakın kaynaklar, aynı zamanda Affleck’in geçtiğimiz günlerde Garner ile ilişkisi hakkında “tuzağa düşmüş gibiydim” ifadelerini kullanmasının, basına yansıdığı gibi Lopez’i sinirlendirmediğini belirtti.



DailyMail.com’a konuşan bir kaynak, Lopez’in giderek daha iyi olan ilişkisinden ve birlikte ebeveynlik yeteneklerinden bahsetti.