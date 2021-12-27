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  4. Jennifer Lopez'i makyajsız görenler tanıyamadı! Hayranları şaşkına döndü

Jennifer Lopez'i makyajsız görenler tanıyamadı! Hayranları şaşkına döndü

27.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 yaşındaki süper star Jennifer Lopez, Noel için akşam yemeğine hazırlanırken hayranlarına birkaç özel güzellik ipucu verdi. Lopez, kameranın karşısına makyajsız çıkarak hayranlarını da şaşırttı.

Jennifer Lopez, Noel planının aile kutlamaları için güzelleşmek ve biraz yemek pişirmek olduğunu açıklarken JLo Beauty markasını da tanıtmayı ihmal etmedi. İki dakikalık videoda Lopez, en çok satan ürünü olduğunu söylediği parlatıcı ve sıkılaştırıcı serumunun bileşenleri ve faydaları hakkında konuştu. Lopez, kamera karşısına saçlarını sıkı bir şekilde topuz yapmış ve kimono tarzı bir bornoz ile çıktı.

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Lopez, hayranlarına Mutlu Noeller dilerken bir yandan da ürünlerini tanıttı: “Biraz makyaj yapacağım, biraz rimel süreceğim, güzelleşeceğim, biraz yemek pişireceğim ve ailemin gelmesini bekleyeceğim.”

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Bir süre önce eski aşkı Ben Affleck ile yeniden bir araya gelen yıldızın Noel’i birlikte geçirmeyi planladıkları ve bunu çocuklar için mümkün olduğunca özel kılmak istedikleri bildirildi. Çifte yakın kaynaklar, aynı zamanda Affleck’in geçtiğimiz günlerde Garner ile ilişkisi hakkında “tuzağa düşmüş gibiydim” ifadelerini kullanmasının, basına yansıdığı gibi Lopez’i sinirlendirmediğini belirtti.
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DailyMail.com’a konuşan bir kaynak, Lopez’in giderek daha iyi olan ilişkisinden ve birlikte ebeveynlik yeteneklerinden bahsetti.

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ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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