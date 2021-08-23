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  4. Jennifer Lopez'in kızı Emme sosyal medyada gündem oldu! "Vasfiye Teyze gibi"

Jennifer Lopez'in kızı Emme sosyal medyada gündem oldu! "Vasfiye Teyze gibi"

23.08.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrılıp; 17 yıl önceki eski nişanlısı Ben Affleck ile aşk tazeleyen Jennifer Lopez, geçen hafta ikizlerinden Emme ile görüntülendi.

Brentwood'da objektiflere takılan anne- kız, meraklı bakışların da ilgi odağı oldu.

JENNIFER LOPEZ'İN KIZI VASFİYE TEYZE'YE BENZETİLDİ

Kısa süre önce 52 yaşına giren Jennifer Lopez, o gün yine her zamanki şıklığından ödün vermemişti.
Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen biri kız diğeri erkek 13 yaşındaki ikizlerinden Emme de JLo'nun yanındaydı.
Anne ile kızın tarzları arasındaki fark ise çok dikkat çekti.
Gelecekte şarkıcı olmayı planladığı belirtilen Emme, saçlarını maviye boyatmıştı.
Uzun bir etek, spor ayakkabı ve bir tişört ile hırka giyen Emme Anthony Muniz, annesi Lopez'in aksine daha rahat bir giyim tarzı benimsemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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