Jennifer Lopez'in kızı Emme sosyal medyada gündem oldu! "Vasfiye Teyze gibi"

Brentwood'da objektiflere takılan anne- kız, meraklı bakışların da ilgi odağı oldu.

JENNIFER LOPEZ'İN KIZI VASFİYE TEYZE'YE BENZETİLDİ

Kısa süre önce 52 yaşına giren Jennifer Lopez, o gün yine her zamanki şıklığından ödün vermemişti.

Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen biri kız diğeri erkek 13 yaşındaki ikizlerinden Emme de JLo'nun yanındaydı.

Anne ile kızın tarzları arasındaki fark ise çok dikkat çekti.

Gelecekte şarkıcı olmayı planladığı belirtilen Emme, saçlarını maviye boyatmıştı.