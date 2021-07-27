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Jude Law'ın kızı Iris Law yeni imajıyla nefes kesti

27.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz sinema oyuncusu Jude Law'ın Sadie Frost ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Iris Law, , babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

IRIS LAW YENİ İMAJIYLA BÜYÜLEDİ

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law da anne ve babası gibi gösteri dünyasında adından söz ettirmeye başladı.
20 yaşındaki Iris Law, kıscık kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti.
Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Iris, modellik kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
Law, 2000 yılında Jude Law ve Sadie Frost'un ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç kız, 2015'te modellik kariyerine adım attı.
Bir markanın tanıtım yüzü olarak objektif karşısına geçen Iris Law, reklam kampanyalarında da görev aldı.
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