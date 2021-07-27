Jude Law'ın kızı Iris Law yeni imajıyla nefes kesti

Kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Iris Law, , babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

IRIS LAW YENİ İMAJIYLA BÜYÜLEDİ

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law da anne ve babası gibi gösteri dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

20 yaşındaki Iris Law, kıscık kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti.

Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Iris, modellik kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Law, 2000 yılında Jude Law ve Sadie Frost'un ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç kız, 2015'te modellik kariyerine adım attı.