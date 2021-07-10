Bu akşam ekranlara gelecek, başrolünde ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ın yer aldığı Kabuktaki Hayalet filmi merak konusu oldu. Peki Kabuktaki Hayalet filminin oyuncuları kimdir? Kabuktaki Hayalet filmi hangi ülkenin? İşte ayrıntılar...

Kabuktaki Hayalet filminin konusu nedir?

Binbaşı Mira Killian kötü bir kazadan kurtarılır. Ancak Killian hiçbir şey hatırlamaz. Vücudu kurtarılamayan Killian'a siber-geliştirilmiş insan vücudu yapılır. Binbaşı'nın görevi terör ile mücadeledir. Düşmanla savaşmaya hazırlanan Killian kendisini bir yalanın içinde bulur.

Amerika yapımlı Kabuktaki Hayalet filminin çıkış tarihi 31 Mart 2017'dir. Filmin yönetmeni Rupert Sanders senaristleri ise Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger. Filmin müziği Clint Mansell ve Lorne Balfe'ye, kurgusu ise Neil Smith ve Billy Rich'e aittir.

* Scarlett Johansson - Binbaşı Mira Killian/ Motoko Kusanagi * Kaori Yamamoto - genç Motoko * "Beat" Takeshi Kitano - Şef Daisuke Aramaki * Michael Carmen Pitt - Kuze/ Hideo * Andrew Morris - genç Hideo * Pilou Asbæk - Batou * Chin Han - Togusa * Juliette Binoche - Dr. Ouelet * Peter Ferdinando - Kesici