MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kafa karıştıran paylaşım: Poyraz Teoman fenomen Danla Biliç'e evlilik teklifi mi etti?

Kafa karıştıran paylaşım: Poyraz Teoman fenomen Danla Biliç'e evlilik teklifi mi etti?

01.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Youtuber Danla Biliç, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim bir süredir aşk yaşadığı Poyraz Teoman ile yayınladığı karesinde yüzük parmağına emoji koyarak kapatması akıllara evleniyor mu sorusunu getirdi. Peki Poyraz Teoman fenomen Danla Biliç'e evlilik teklifi mi etti? Detaylar haberimizde...

Makyaj yapığı videoları Youtube platformuna yükleyerek kısa sürede fenomen haline gelen Danla Biliç, yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. Bir süredir Poyraz Teoman ile birliktelik yaşayan Biliç, sevgilisi ile yayınladığı karede yüzük parmağına kalp emojisi koyması akıllara evlilik teklifi aldığını getirdi. Peki Poyraz Teoman fenomen Danla Biliç'e evlilik teklifi mi etti? İşte ayrıntılar...

Fenomen Danla Biliç'ten evlilik imalı paylaşım

Youtube kanalında yayınladığı makyaj videoları ve içerikler ile kısa sürede milyonlarca takipçiye sahip olan Danla Biliç'in son paylaşımı dikkat çekti.
Her söylediği ve yaptığı ile gündem olan Biliç, bir süredir aşk yaşadığı Poyraz Teoman ile bir gönderi yayınladı.
26 yaşındaki Neslihan Damla Aktepe'nin paylaşımında sevgilisi ile romantik bakışmalar yaşarken, yüzük parmağına kalp emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.
Biliç'in yayınladığı bu kare hayranları tarafından evlilik teklifi aldığını düşündürürken, henüz bir açıklama gelmedi.
Fenomen isim sosyal medyada aktif bir kullanıcı olsa da Poyraz Teoman ile ilişkisini göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Poyraz Teoman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.