Kafa karıştıran paylaşım: Poyraz Teoman fenomen Danla Biliç'e evlilik teklifi mi etti?

Makyaj yapığı videoları Youtube platformuna yükleyerek kısa sürede fenomen haline gelen Danla Biliç, yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. Bir süredir Poyraz Teoman ile birliktelik yaşayan Biliç, sevgilisi ile yayınladığı karede yüzük parmağına kalp emojisi koyması akıllara evlilik teklifi aldığını getirdi. Peki Poyraz Teoman fenomen Danla Biliç'e evlilik teklifi mi etti? İşte ayrıntılar...

Fenomen Danla Biliç'ten evlilik imalı paylaşım

Youtube kanalında yayınladığı makyaj videoları ve içerikler ile kısa sürede milyonlarca takipçiye sahip olan Danla Biliç'in son paylaşımı dikkat çekti.

Her söylediği ve yaptığı ile gündem olan Biliç, bir süredir aşk yaşadığı Poyraz Teoman ile bir gönderi yayınladı.

26 yaşındaki Neslihan Damla Aktepe'nin paylaşımında sevgilisi ile romantik bakışmalar yaşarken, yüzük parmağına kalp emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.

Biliç'in yayınladığı bu kare hayranları tarafından evlilik teklifi aldığını düşündürürken, henüz bir açıklama gelmedi.