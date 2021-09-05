Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Kafalar karışık ne zaman ve nerede çekildi? Kafalar karışık oyuncular kimler?

Kafalar karışık ne zaman ve nerede çekildi? Kafalar karışık oyuncular kimler?

05.09.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Aralık 2018'de gösterime giren "Kafalar Karışık" filmi 864 bin 706 kişi tarafından izlendi ve 10 milyon TL'nin üzerinde hasılat elde etti. Yücel Yolcu tarafından yönetilen filmin başrollerinde, Youtube'da "Kafalar" kanalı ile yıllardır video içeriği üreten Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı yer alıyor.

Kafalar Karışık, Youtube'da "Kafalar" kanalı ile ürettiği içeriklerle tanınan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'nın başrolde oynadığı filmdir. Yücel Yolcu tarafından yönetilen filmin görüntü yönetmeni Ersin Gök, senaritleri ise Büşra Nur Karahan ve Enver Sülük'tür. İşte merak edilenler...

KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yapımı Kafalar Karışık filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gerçekleşti.

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR?

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR?
Atakan ile Buse mutlu bir beraberlik sürdürür. İkili evlenmeye karar verir. Ancan zengin biri olan Buse'nin dedesi bu evliliğe sıcak bakmaz.
Atakan'ın bütün çabaları hüsranla sonuçlanır. Atakan, Buse'nin dedesini ikna etmeyi başaramaz.
Atakan'ın geriye tek çaresi kalır. O da Buse'nin yıllardır ortalıkta olmayan öz babasını bulmaktır.
Atakan'ın bu serüvenine yakın arkadaşları Bilal ve Fatih eşlik eder.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bilal Hancı Fatih Yasin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi?

Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi?

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Kibar Feyzo nerede çekildi?

Kibar Feyzo nerede çekildi?

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Kıyafeti seksi bulunduğu için alışveriş merkezinden kovuldu

Kıyafeti seksi bulunduğu için alışveriş merkezinden kovuldu

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.