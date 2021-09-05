Kafalar karışık ne zaman ve nerede çekildi? Kafalar karışık oyuncular kimler?

Kafalar Karışık, Youtube'da "Kafalar" kanalı ile ürettiği içeriklerle tanınan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'nın başrolde oynadığı filmdir. Yücel Yolcu tarafından yönetilen filmin görüntü yönetmeni Ersin Gök, senaritleri ise Büşra Nur Karahan ve Enver Sülük'tür. İşte merak edilenler...

KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yapımı Kafalar Karışık filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gerçekleşti.

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR? Atakan ile Buse mutlu bir beraberlik sürdürür. İkili evlenmeye karar verir. Ancan zengin biri olan Buse'nin dedesi bu evliliğe sıcak bakmaz.

Atakan'ın bütün çabaları hüsranla sonuçlanır. Atakan, Buse'nin dedesini ikna etmeyi başaramaz.

Atakan'ın geriye tek çaresi kalır. O da Buse'nin yıllardır ortalıkta olmayan öz babasını bulmaktır.