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Kafasında boynuz çıkmıştı! 'Dünyanın en yaşlı adamı', onları kesmek için yapılan başarısız bir operasyondan sonra 140 yaşında öldü

16.03.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’in en yaşlı erkeği olduğu iddia edilen Ali Enter isimli bir adam 140 yaşında hayatını kaybederek dünya basınında yerini almayı başardı. 100 yaşından sonra başının iki yanında boynuza benzeyen çıkıntılar çıkan adam, tuhaf boynuzlarını kesmek için yapılan başarısız bir operasyondan sonra hayatını kaybetti.

Yemen’de yaşayan Ali Enter isimli bir adam 100 yaşında büyümeye başlayan “şeytan boynuzu” sayesinde kısa sürede viral olmayı başardı. Yemen gazetesi Aden al-Ghad'ın haberine göre, 100 yaşına girdikten sonra alnının her iki yanında boynuz benzeri oluşumlar belirdi. Boynuzları yaşıyla birlikte kıvrılmaya başladı. Enter’in boynuzlarını kesmek için yaptığı hamleden sonra 140 yaşındayken hayatını kaybettiği belirtildi.

AKRABALARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Boynuzlarını kesmek için testereyi anımsatan bir alet kullanan Enter’in akrabaları bu anları kaydederek sosyal medyadan paylaşmıştı. Sosyal medya paylaşımından 3 gün sonra Enter’in 140 yaşında vefat ettiği ifade edildi.

Uzmanlar Enter'in alnından çıkan çıkıntıların kutanöz boynuzlar olabileceğini ifade etti. Kutanöz boynuzlar, saç, tırnak ve toynakları oluşturan aynı protein olan keratinden yapılan deri tümörleridir.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen

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