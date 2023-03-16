Kafasında boynuz çıkmıştı! 'Dünyanın en yaşlı adamı', onları kesmek için yapılan başarısız bir operasyondan sonra 140 yaşında öldü

Yemen’de yaşayan Ali Enter isimli bir adam 100 yaşında büyümeye başlayan “şeytan boynuzu” sayesinde kısa sürede viral olmayı başardı. Yemen gazetesi Aden al-Ghad'ın haberine göre, 100 yaşına girdikten sonra alnının her iki yanında boynuz benzeri oluşumlar belirdi. Boynuzları yaşıyla birlikte kıvrılmaya başladı. Enter’in boynuzlarını kesmek için yaptığı hamleden sonra 140 yaşındayken hayatını kaybettiği belirtildi.