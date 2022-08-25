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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

25.08.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 otomobil ile halk otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Muhammed Şeyh H. (21) idaresindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, Şekerdere Bulvarı Karamanlı Kavşağı'nda, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçti.

Otomobil, karşı şeritte Abdulaziz Ö. (25) yönetimindeki 43 RL 206 plakalı otomobile ve ardından Tugay Ö'nün kullandığı 46 H 0382 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile Levent Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh H. ve Abdulaziz Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kaza

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