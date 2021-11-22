Kahreden görüntü! Marmara Gölü tamamen kurudu, yüzey Mars’a benzetildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan” olarak tescillenen ayrıca geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu.

MARMARA GÖLÜ ÇÖLE DÖNÜŞTÜ

Küresel ısınma ve gölü besleyen kaynakların baraja dönüştürülmesi gibi nedenlerden dolayı kuruyan göl adeta çöle dönüştü. Gölün müdavimi olan su kuşları ise bölgeyi terk ederken, bir zamanlar kuş sesleriyle yankılanan göl havzası şimdilerde sessizliğe büründü.

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMAYAN MANZARA Drone ile görüntülenen gölün NASA tarafından paylaşılan Mars görüntülerine benzerliği ise dikkat çekiyor.

Adeta farklı bir gezegeni andıran göl havzası özellikle gün batımında tamamen kızıla bürünerek bilimkurgu filmlerini aratmayan görünüme kavuşuyor.

Tabanında derin çatlaklar oluşan gölde bir zamanlar ihracatı yapılan balık avcılığı da artık sona erdi. Göl kıyısında terk edilen balıkçı tekneleri çürümeye yüz tuttu.