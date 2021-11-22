Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kahreden görüntü! Marmara Gölü tamamen kurudu, yüzey Mars’a benzetildi

Kahreden görüntü! Marmara Gölü tamamen kurudu, yüzey Mars’a benzetildi

22.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer ve göçmen kuşların önemli bir durağı olan Marmara Gölü, tamamen kurudu. Gölün kuruyan yüzeyinin NASA tarafından paylaşılan Mars görüntülerine benzerliği ise dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan” olarak tescillenen ayrıca geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu.

MARMARA GÖLÜ ÇÖLE DÖNÜŞTÜ

Küresel ısınma ve gölü besleyen kaynakların baraja dönüştürülmesi gibi nedenlerden dolayı kuruyan göl adeta çöle dönüştü. Gölün müdavimi olan su kuşları ise bölgeyi terk ederken, bir zamanlar kuş sesleriyle yankılanan göl havzası şimdilerde sessizliğe büründü.

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMAYAN MANZARA

BİLİM KURGU FİLMLERİNİ ARATMAYAN MANZARA
Drone ile görüntülenen gölün NASA tarafından paylaşılan Mars görüntülerine benzerliği ise dikkat çekiyor.
Adeta farklı bir gezegeni andıran göl havzası özellikle gün batımında tamamen kızıla bürünerek bilimkurgu filmlerini aratmayan görünüme kavuşuyor.
Tabanında derin çatlaklar oluşan gölde bir zamanlar ihracatı yapılan balık avcılığı da artık sona erdi. Göl kıyısında terk edilen balıkçı tekneleri çürümeye yüz tuttu.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GELDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GELDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Öte yandan, gölün olduğu bölgeye gelerek manzara fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlar ise hayal kırıklığına uğradı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Dünyanın en seksi anneannesi” deniliyor! Sırrını açıkladı

“Dünyanın en seksi anneannesi” deniliyor! Sırrını açıkladı

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

Kendisini kedi zannediyor! Her gün tasma takarak dolaşıyor

Kendisini kedi zannediyor! Her gün tasma takarak dolaşıyor

‘Bal tuzağı’ akımı erkeklerin kâbusu oldu! Sadakati ölçmek...

‘Bal tuzağı’ akımı erkeklerin kâbusu oldu! Sadakati ölçmek...

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sütünün rengi değişti! Görenler inanamadı

Sütünün rengi değişti! Görenler inanamadı

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.