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Kalamar dolması nasıl yapılır? İşte Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri...

17.07.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar Kalamar Dolması için yarıştı. 17 Temmuz'da yayınlanan yeni bölümde üçlü düellolar devam ederken, izleyiciler Kalamar dolması tarifini de merak edip araştırıyor. Peki Kalamar dolması nasıl yapılır? İşte Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri...

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar Kalamar Dolması için yarıştı. Üçlü düelloların devam ettiği yeni bölüm sonrası, izleyiciler Kalamar dolması tarifini araştırmaya başladı. Peki Kalamar dolması nasıl yapılır?

Kalamar dolması nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde Kalamar dolması için yarışıldı. Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın izleyicileri Kalamar dolmasının tarifini merak ediyor.

Kalamar dolması malzemeleri

Kalamar dolması malzemeleri
4 Yemek Kaşığı Ezine Peyniri (Ezilmiş) 3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı 4 Adet kalamar 3 Tutam Ispanak (Doğranmış) 1 Tutam Dereotu (Doğranmış) 2 Adet Arpacık Soğanı (Ufak ufak doğranmış) 2 Diş Sarımsak (Ufak ufak doğranmış)

Kalamar terbiye malzemeleri neler?

Kalamar terbiye malzemeleri neler?
1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı 2 Çay Kaşığı Karbonat 1 Çay Kaşığı Toz Şeker 1 Su Bardağı Süt

Kalamar dolması tarifi

Kalamar dolması tarifi
Öncelikle kalamarların yumuşaması için marine edin. Ardından kalamarları karbonat, toz şeker ve süt ile karıştırın. Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile beraber soğan ve sarımsakları hafif soteledikten sonra kalamarın ayaklarını küçük küçük doğrayıp tavaya katın ve 3-4 dakika civarı karıştırarak pişirin.
Daha sonra tavaya dereotunu ve ıspanakları ekleyip 3 dakika kadar karıştırın. Yeşillikler rengini fazla kaybetmeden ekmek kırıntısını ve peyniri üzerine ilave edin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra Ezine peynirini ufak ufak ezerek kısık ateşte 3 dakika daha pişirin. Oda sıcaklığı derecesine gelmiş olan kalamarların iç harcını da doldurup ağızlarını kürdan ile kapatın. Tavayı hafiften yağlayın ve kalamarları yerleştirip her tarafı pişecek biçimde çevirerek pişirin. Pişmesinin ardından kalamar dolmanız servise hazırdır.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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