Kalamar dolması nasıl yapılır? İşte Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri...

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar Kalamar Dolması için yarıştı. Üçlü düelloların devam ettiği yeni bölüm sonrası, izleyiciler Kalamar dolması tarifini araştırmaya başladı. Peki Kalamar dolması nasıl yapılır?

Kalamar dolması nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde Kalamar dolması için yarışıldı. Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın izleyicileri Kalamar dolmasının tarifini merak ediyor.

Kalamar dolması malzemeleri 4 Yemek Kaşığı Ezine Peyniri (Ezilmiş) 3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı 4 Adet kalamar 3 Tutam Ispanak (Doğranmış) 1 Tutam Dereotu (Doğranmış) 2 Adet Arpacık Soğanı (Ufak ufak doğranmış) 2 Diş Sarımsak (Ufak ufak doğranmış)

Kalamar terbiye malzemeleri neler? 1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı 2 Çay Kaşığı Karbonat 1 Çay Kaşığı Toz Şeker 1 Su Bardağı Süt

Kalamar dolması tarifi Öncelikle kalamarların yumuşaması için marine edin. Ardından kalamarları karbonat, toz şeker ve süt ile karıştırın. Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile beraber soğan ve sarımsakları hafif soteledikten sonra kalamarın ayaklarını küçük küçük doğrayıp tavaya katın ve 3-4 dakika civarı karıştırarak pişirin.