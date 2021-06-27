"Kalamar dolması nasıl yapılır?" , "Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı MasterChef izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan MasterChef programında jüriler, yarışmacılardan kalamar dolması yapmalarını talep etti. İşte kalamar dolmasının tarifi...
Kalamar dolması nasıl yapılır?
MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların kalamar dolması yapmasını talep etti.
Kalamar dolması Bozcaada mutfağına aittir. İştekalamar dolmasının yapılışı ve malzemeleri...
KALAMAR DOLMASI İÇİN MALZEMELER
* 4 Adet kalamar
* 3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
* 3 Tutam Doğranmış Ispanak
* 1 Tutam Doğranmış Dereotu
* 4 Yemek Kaşığı Ezilmiş Ezine Peyniri
* 2 Diş Sarımsak (Ufak ufak doğranmış)
* 2 Adet Ufak Ufak Doğranmış Arpacık Soğanı
KALAMAR TERBİYE İÇİN MALZEMELER
* 1 Çay Kaşığı Toz Şeker
* 2 Çay Kaşığı Karbonat
* 1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı
* 1 Su Bardağı Süt
KALAMAR DOLMASI TARİFİ
Öncelikle kalamarları yumuşatmalı ve bunun için de marine etmelisiniz. Ardından kalamarları toz şeker, süt ve karbonat ile karıştırmalısınız.
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