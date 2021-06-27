"Kalamar dolması nasıl yapılır?" , "Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı MasterChef izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan MasterChef programında jüriler, yarışmacılardan kalamar dolması yapmalarını talep etti. İşte kalamar dolmasının tarifi...

MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların kalamar dolması yapmasını talep etti.

KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Öncelikle kalamarları yumuşatmalı ve bunun için de marine etmelisiniz. Ardından kalamarları toz şeker, süt ve karbonat ile karıştırmalısınız.