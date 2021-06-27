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Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?

27.06.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında şefler, yarışmacılardan kalamar dolması yapmalarını istedi. Bunun ardından seyirciler kalamar dolmasının nasıl yapıldığını ve malzemelerinin neler olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

"Kalamar dolması nasıl yapılır?" , "Kalamar dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı MasterChef izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan MasterChef programında jüriler, yarışmacılardan kalamar dolması yapmalarını talep etti. İşte kalamar dolmasının tarifi...

Kalamar dolması nasıl yapılır?

MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların kalamar dolması yapmasını talep etti.
Kalamar dolması Bozcaada mutfağına aittir. İştekalamar dolmasının yapılışı ve malzemeleri...

KALAMAR DOLMASI İÇİN MALZEMELER

KALAMAR DOLMASI İÇİN MALZEMELER
* 4 Adet kalamar * 3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı * 3 Tutam Doğranmış Ispanak * 1 Tutam Doğranmış Dereotu * 4 Yemek Kaşığı Ezilmiş Ezine Peyniri * 2 Diş Sarımsak (Ufak ufak doğranmış) * 2 Adet Ufak Ufak Doğranmış Arpacık Soğanı

KALAMAR TERBİYE İÇİN MALZEMELER

KALAMAR TERBİYE İÇİN MALZEMELER
* 1 Çay Kaşığı Toz Şeker * 2 Çay Kaşığı Karbonat * 1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı * 1 Su Bardağı Süt

KALAMAR DOLMASI TARİFİ

KALAMAR DOLMASI TARİFİ
Öncelikle kalamarları yumuşatmalı ve bunun için de marine etmelisiniz. Ardından kalamarları toz şeker, süt ve karbonat ile karıştırmalısınız.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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