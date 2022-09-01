Kalçasını eritiyordu! Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

Kalça implantları ile dünyada bir akım başlatan Kardashian ailesi son dönemde verdikleri kilolarla ve daha normal bir görüntü için harekete geçmeleriyle gündemde...

41 yaşındaki Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başlamıştı. Son dönemde verdiği kilolarla ve markasının yüzü olarak giydiği iç çamaşırlarıyla öne çıkan Kim son olarak Balenciaga kampanyası için mavi bir elbise giydi.

Kim Kardashian daracık elbisenin içinde kıvrımlarını sergileyerek öne çıktı.

Kim'in kıvrımları sergilemesi sonrası kalçasına dair pek çok yorum yapıldı.