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  4. Kalçasını eritiyordu! Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

Kalçasını eritiyordu! Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

01.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlarıyla ünlenen Kim Kardashian kademeli olarak kalça implantlarını çıkarttırıyordu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim Kardashian mavi elbisesini giyip son halini paylaştı. Kim yeni bir Balenciaga kampanyası için ekran önündeydi.

Kalça implantları ile dünyada bir akım başlatan Kardashian ailesi son dönemde verdikleri kilolarla ve daha normal bir görüntü için harekete geçmeleriyle gündemde...

41 yaşındaki Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başlamıştı. Son dönemde verdiği kilolarla ve markasının yüzü olarak giydiği iç çamaşırlarıyla öne çıkan Kim son olarak Balenciaga kampanyası için mavi bir elbise giydi.

Ekran Alıntısı

Kim Kardashian daracık elbisenin içinde kıvrımlarını sergileyerek öne çıktı.

Kim'in kıvrımları sergilemesi sonrası kalçasına dair pek çok yorum yapıldı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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